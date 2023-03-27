日擬升級8艘神盾 抗中國北韓威脅

日本有意在二〇二七年度前完成八艘神盾艦的升級計畫，使其能夠搭載向美國採購的戰斧巡弋飛彈。圖為美國「威斯康辛號」一九九一年發射戰斧飛彈。（美聯社檔案照）

2023/03/27 05:30

「今日烏克蘭 明日東亞」 岸田警告日本周邊出現擴軍趨勢

〔編譯林雨萱／綜合報導〕日本首相岸田文雄廿六日在防衛大學校（National Defense Academy of Japan）畢業典禮致詞時指出，在日本周邊國家或地區，明顯出現強化核武及飛彈能力、迅速擴充軍備及藉由武力片面改變現狀的嘗試，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，再次表達他對東亞情勢可能生變的危機感。

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岸田︰須及早阻止侵略

綜合日本電視台（Nippon TV）和日本放送協會（NHK）報導，針對上週訪問烏克蘭行程，岸田表示，親眼目睹俄羅斯侵略烏國的慘劇，為了不讓慘劇重演，必須及早阻止侵略；有必要繼續提供烏克蘭支援、確實制裁俄羅斯，以及堅持以法治為基礎的國際秩序。他還說，做為身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，日本必須透過五月廣島峰會等機會，展現主導G7團結及守護國際秩序的決心。

這不是岸田首次以烏克蘭比擬東亞可能出現的危機，他曾在多個不同場合反覆重申「今日烏克蘭明日東亞」的危機感。他上月也曾在日本智庫「日本國際問題研究所」（JIIA）舉辦的「東京全球對話」論壇中強調，日本正面臨嚴峻的安全保障環境，尤其是東海和南海現狀可能片面遭到武力改變、北韓的核武及飛彈發展等問題，是戰後最嚴峻且最複雜的狀況，因此日本在去年底制定新的國家安全保障戰略，決定大幅改變安保政策。

神盾升級後 可發射戰斧

與此同時，日本政府相關人士廿五日向「共同社」透露，官方有意在二〇二七年度前完成海上自衛隊八艘神盾艦的升級計畫，使其能夠搭載向美國採購的「戰斧」巡弋飛彈。日本政府此前宣布，將在二〇二三年度預算案編列二一一三億日圓（約五百億台幣）經費，向美國採購四百枚戰斧飛彈，預計二〇二六年度起正式部署，但也考慮與美方協商提前部署。消息人士指出，日本計畫採購最新型的Block 5，射程可達一千六百公里。

為抗衡北韓日益成長的核武和飛彈威脅，以及中國軍事能力提升，日本尋求可破壞他國飛彈基地等設施的反擊能力（敵基地攻擊能力），升級神盾艦的目的就是增加長程飛彈部署地點，但也可能導致日本神盾艦基地變成對手國攻擊的目標。

目前日本共有「摩耶級」、「愛宕級」和「金剛級」八艘神盾艦，其中兩艘部署在神奈川縣橫須賀基地，另外兩艘駐守京都縣舞鶴基地，其餘四艘則位於長崎縣佐世保基地。政府計畫在二〇二四年度預算案中編列「艦載垂直發射系統」（VLS）相關改裝經費，讓這些神盾艦可發射戰斧飛彈。

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