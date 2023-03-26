控中錯誤拘押 美大使近月3探遭囚公民

美國資深官員證實，美國駐中國大使伯恩斯「過去幾週之內」已和美方聲稱中國錯誤拘押的美國公民李凱、斯威丹見到面。（路透檔案照）

2023/03/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國事件導致兩國關係陷入歷史新低點之際，路透廿四日根據獨家消息指出，美國駐中國大使伯恩斯過去一個月已陸續和至少三名美方聲稱中國錯誤拘押的美國公民會面，包括華裔飛機零件出口商李凱、德州商人斯威丹、美國基督復臨安息日會華裔牧師林大衛，為五年來首次。

上述消息來源為一名美國資深官員，透露會面時間為「過去幾週之內」，「第一次有面對面的機會」。美國國務院發言人也證實，伯恩斯在領事人員陪同下探監。中國駐美大使館則未回應路透詢問。

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李凱二○一六年因間諜罪名監禁至今，中國指其對美國聯邦調查局提供國家機密，一八年判處十年徒刑；斯威丹則是一二年到中國出差時被捕，罪名為製造及走私毒品，一九年定罪判死；林大衛更從○六年拘押至今，他當年被捕前曾協助長年不願受當局掌控的基督教「家庭教會」蓋教堂，中國○九年指他涉嫌「合同詐騙罪」判無期徒刑。三人皆未認罪。而中國一九年冒出武漢肺炎並實施嚴格封控直至解除措施以前，皆不許探監。

路透指出，中國拘押美國公民的問題常被更緊迫的美國關係議題蓋過，但被拘者家屬主張兩者不應綁在一起，呼籲分開並專注處理人道議題。

李凱之子廿四日告訴路透，伯恩斯十六日在上海一座監獄見到其父，兩人隔著頂到天花板的玻璃會面一小時。伯恩斯表示想和李凱握手但中國當局不許；也問李凱獲釋後如何打算，他答希望從事「改善美中關係」的工作。李凱之子敦促美國政府繼續向中方爭取放人，表示爸爸是百分之百無辜的。

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