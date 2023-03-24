中國干預加拿大選舉 再爆議員喬事

加拿大自由黨籍眾議員董唅鵬被踢爆曾主動和中國駐多倫多總領事韓濤私會，建議中方延遲釋放遭中國逮捕的加國前外交官康明凱與商人史佩弗。（路透檔案照）

2023/03/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕加拿大「環球新聞」廿二日獨家報導指出，和加國總理杜魯道同黨的加拿大自由黨籍眾議員董唅鵬（Han Dong）二○二一年二月曾主動和中國駐加國多倫多總領事韓濤私會，建議中方延遲釋放以國家安全罪名拘捕的加國前外交官康明凱與商人史佩弗，之後再逐步釋出進展，以減緩加拿大國人對自由黨的批評，也避免當時主張對中國採取強硬態度的最大反對黨保守黨從中獲益。上月獲杜魯道背書的董唅鵬隨即否認以上指控，但宣布退黨，以無黨籍身分留在議會繼續問政。

否認密會中國領事

在華為副董事長兼財務長孟晚舟於一八年十二月遭加拿大應美加司法互助要求逮捕之後，同月康、史兩人在中國境內被捕，外界因此視兩人為中方「人質外交」籌碼；在美國司法部與孟晚舟二一年九月廿四日達成延期起訴協議後，加國引渡程序也正式結束，三人在當天先後獲釋返國。

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兩位熟知內情的國安人士表示，來自安大略省多倫多市選區的董唅鵬係主動向韓濤發起上述討論；此外，加拿大安全情報局（CSIS）報告早已顯示，中國一九和二一年皆介入加國聯邦選舉，相信中國駐加國多倫多總領館主使「微妙但有效」的選舉干預網路支持至少十一名候選人，董唅鵬為其中之一，中方視董唅鵬為「領事館的密友」。董唅鵬出生於上海，十三歲隨父母移民加拿大。

董唅鵬廿二日依舊不認中方助選，也致信環球新聞，雖不否認曾和韓濤有過討論，但否認對話由他發起，也否認曾建議延遲釋放兩名加人；聲稱當時「呼籲立刻釋放他們」，強調上述指控不實且試圖誤導讀者並誹謗他。中國駐多倫多領事館也發聲明否認。加國總理辦公室發言人墨菲則回應道，新聞近日爆出後，辦公室在董唅鵬告知後才知道兩年前曾有這件事，強調董唅鵬非依政府要求行事，「董先生從未被當成『幕後管道』」。

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