日烏聲明譴俄 護衛台海和平

日本首相岸田文雄廿一日閃電訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基舉行會談。兩人在會後簽署聯合聲明，並召開聯合記者會。（歐新社）

2023/03/23 05:30

岸田與澤倫斯基會面 咸認台海穩定對全球安全至關重要

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕閃電訪問烏克蘭的日本首相岸田文雄，廿一日傍晚與烏國總統澤倫斯基舉行會談，承諾提供烏國價值三千萬美元（約九．二億台幣）的非殺傷性裝備，並宣布在能源等領域再提供四．七億美元（約一四三億台幣）的無償援助。會後發表的聯合聲明，除共同譴責俄羅斯侵略烏克蘭，將依國際法追究責任外，也強調台海和平與穩定對全球安全及繁榮至關重要，鼓勵和平解決兩岸問題，並對東海及南海局勢表示嚴重關切，強烈反對任何以武力或脅迫方式片面改變現狀的企圖。

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日烏兩國提升為「特殊全球夥伴關係」

聯合聲明再次要求俄羅斯「停止敵對行動，立即無條件地從烏國全境撤出所有部隊及裝備」，並譴責俄國揚言使用核武是「嚴重且不可接受的威脅」。岸田與澤倫斯基重申，俄國侵略烏克蘭不僅對歐洲至大西洋地區，也對印太及其他地區的安全、和平及穩定構成直接威脅，而要維持及強化對俄制裁對於遏止俄國戰爭行為不可或缺，呼籲「第三國」不要迴避和破壞這些措施，顯然是不點名地批評中國。

岸田在基輔與澤倫斯基首次會面，包括用餐、會談及召開聯合記者會，時間共約兩小時四十分鐘。為加強兩國關係，雙方同意將日烏兩國關係提升為「特殊全球夥伴關係」，並朝向締結可交換機密情報的「情報保護協定」啟動協商。岸田也邀請澤倫斯基透過視訊連線方式，參加五月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）高峰會。

岸田允援烏9.2億裝備 再無償援助143億

岸田在會談中承諾透過北大西洋公約組織（NATO）信託基金，追加提供烏克蘭價值三千萬美元的非殺傷性裝備，內容可能包括防彈衣等。在聯合記者會上，岸田表示，在G7廣島峰會前，「無論如何一定親自要來烏克蘭」，展現日本與烏克蘭不可動搖的連帶關係。

日本朝野對岸田訪烏多持肯定態度，長年擔任前首相安倍晉三策士的學者高橋洋一，也對岸田此行高度評價。高橋表示，岸田選在中國國家主席習近平訪俄期間閃電走訪烏克蘭，時機選得非常巧妙，如果沒有這次訪烏之行，最近的國際新聞恐怕會被中俄峰會搶佔所有版面，尤其習近平似也有意在訪俄後走訪烏克蘭，推銷中國提出的「假和平」方案，岸田比習近平早一步踏進烏克蘭，等於破了習近平的布局。

由於中國被懷疑有意提供俄羅斯武器，高橋指出，岸田承諾追加提供烏克蘭「非殺傷性裝備」的這張牌，對中國也具有牽制效果，讓打著「和平牌」的中國很難出手。

岸田在烏克蘭停留約八小時後，廿二日再度搭乘火車返回波蘭，並與波蘭總統杜達會談，雙方同意在對烏克蘭的支援上相互合作。即使從波蘭到烏克蘭來回火車行程長達廿小時，但岸田抵達華沙時，並未顯露疲態，產經新聞報導，外媒私下稱岸田是「鐵人首相」。岸田預定廿三日返回日本。

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