美加速坦克援烏 最快秋天前交付

2021年3月在拉脫維亞參加北約「水晶箭」（Crystal Arrow）軍事演習的美軍M1A1艾布蘭坦克。（路透檔案照）

2023/03/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府年初宣佈將援助烏克蘭「M1A2艾布蘭」（M1 Abrams）主力坦克，原本表示可能要花一到兩年才能交付到烏國手中，不過，五角大廈廿一日宣佈，為加快時程，決定改為提供M1A1，最快在今年秋天以前交付。

美國原本的計畫是透過「烏克蘭安全援助倡議」的資金，為烏國採購較先進的M1A2型新坦克，但是五角大廈發言人賴德表示，研究儘快交付的選項後，決定改為改裝美軍現有庫存舊型M1A1。他說，「事關儘早將這個重要的作戰能力提供給烏克蘭」。

請繼續往下閱讀...

這兩型艾布蘭坦克都配備一二○公釐口徑滑膛砲和機槍，M1A2型通常還具備數位控制系統、改良型感測器和熱顯示器。賴德未說明要從哪裡取得這些庫存，也拒絕透露改裝地點，但是熟悉此事的官員說，預期是在俄亥俄州由政府所有、通用動力陸地系統營運的美國唯一坦克製造廠。

除了加速交付主力坦克，美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯、外交委員會主席麥考爾，以及聯邦參議院外交委員會首席共和黨議員里契、軍事委員會首席共和黨議員韋克爾廿一日聯名致函總統拜登，要求向烏克蘭提供集束炸彈。聯名信指出，拜登政府迄今拒絕烏國多次提出援助集束炸彈的請求，令人失望。國際「集束彈藥公約」禁止使用或協助、鼓勵使用這款炸彈，但是美、俄並未簽署該公約。聯名議員說，美國的集束炸彈「採用先進設計，可侷限對非戰鬥人員造成的風險」。

國際貨幣基金4年借烏156億美元

聯合國轄下由美國擁有主要控制權的國際貨幣基金（IMF）廿一日與烏克蘭達成初步協議，將提供烏國四年一五六億美元融資，在基輔政府持續抵抗俄國侵略之際，協助該國維持經濟、金融穩定。這項協議還需要IMF董事會批准。俄羅斯同日深夜以無人機攻擊基輔州一所職業高中，炸毀校內兩棟宿舍和一棟教學大樓，造成四人死亡、廿人送醫、數人失蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法