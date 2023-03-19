隔3年才上傳 WHO斥中偷刪武肺病毒數據

世衛組織秘書長譚德塞指責中國未能及早分享取自武漢華南海鮮市場、可能有助於解開武漢肺炎大流行起源之謎的遺傳數據的相關研究。（美聯社檔案照）

2023/03/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）十七日斥責中國官員拒絕與外界分享武漢肺炎的起源可能與野生動物有關的研究，質問這些遺傳數據為何未在三年前就提出來以及為何如今又消失無蹤。

前述遺傳數據被中國研究人員在一月上傳至全球共享的國際數據庫，稍後被一個國際病毒專家小組發現、下載與進行分析，發現在人類武肺確診首例的中國武漢華南海鮮市場採集的遺傳材料顯示，新冠病毒與貉的DNA混在一起，意即武肺大流行可能始於在該市場內非法交易的貉將病毒傳染給人類。但當國際專家小組要求與中國研究人員合作時，這些數據便遭刪除。

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世衛組織秘書長譚德塞十七日說，這些數據對武肺大流行如何開始提供確切解答，直言「這些數據原本可以以及應該在三年前就分享；這些現已失蹤的證據「需要立即與國際社會分享」。此外，譚德塞還說，現已遭刪除的這些基因序列數據是中國疾病預防控制中心的科學家上傳。

曾檢視過這些數據的專家指出，根據在武肺爆發之初於武漢華南市場的採檢拭子提取的大量遺傳數據，證實已知會傳播新冠病毒的貉，在被發現有新冠病毒基因特徵的華南市場，也留下其DNA；對部分專家而言，這一發現顯示，貉可能感染新冠病毒以及可能將病毒傳染給人類。一位法國生物學家上週在數據庫中發現這些基因序列，並與團隊開始挖掘這些基因序列以尋找武肺起源的線索。

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