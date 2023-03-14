習最快下週會普廷、視訊澤倫斯基

中國國家主席習近平（右）據傳最快下週訪問俄羅斯，與俄國總統普廷（左）舉行高峰會。（路透檔案照）

2023/03/14 05:30

腳踏兩條船 佯裝和平締造者

〔編譯陳成良／綜合報導〕在習近平日前甫史無前例取得第三個中國國家主席任期之後，路透十三日引述知情人士說法報導，習計畫最快下週訪問莫斯科、和俄羅斯總統普廷會晤，時間點比先前預期要早。「華爾街日報」則報導，習考慮趁著出訪俄國，連帶訪問其他歐洲國家，並在訪俄後與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，此舉反映出北京在斡旋結束戰爭方面，尋求發揮更積極作用。

針對相關報導，中國、俄羅斯、烏克蘭都未評論。華爾街日報上月披露，習可能於四月或五月初訪問莫斯科。

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俄國入侵烏克蘭前夕，普廷去年二月四日訪問北京，和習近平發表的聯合聲明稱中俄「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，後來雙方也持續重申中俄關係緊密。習近平和普廷至今以國家領袖身分見面卅九次。

路透指出，中國二月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，呼籲俄、烏雙方停火並啟動和談，但鑑於中國對俄羅斯的外交支持，西方國家則對中方提議抱持質疑。

「華爾街日報」另引述知情人士透露，習計畫在訪俄之後，與烏克蘭總統澤倫斯基展開烏俄戰爭以來的首次會談；習近平出訪莫斯科，希望利用伊朗與沙烏地阿拉伯上週在北京簽署復交協議的聲勢，藉由勸和俄烏來提升北京做為全球權力掮客的資格，及提升習自己做為「全球政治家」的地位，以因應與美國及其盟友不斷升高的競爭。

中國蹭沙伊復交 自塑全球政治家形象

不過，「紐約時報」報導，沙烏地阿拉伯和伊朗在北京宣布復交之前，沙伊兩國早有意復交，中國大力宣傳從中斡旋之功，其實習近平只是利用了這一機會自塑「全球政治家」的形象。

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