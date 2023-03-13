嚇阻中國若失敗 美印太司令：準備戰鬥並獲勝

美軍印太司令部司令阿基里諾上將表示，如果嚇阻中國失敗，就得準備戰鬥並獲勝。（美聯社檔案照）

2023/03/13 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國可能入侵台灣的威脅已引發全球不安，美國如何協防台灣也成為關注焦點。《經濟學人》雜誌報導，美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將表示，與中國交戰並非不可避免，也非迫在眉睫，其首要任務是竭盡所能避免衝突；不過，「如果嚇阻失敗，就得準備戰鬥並獲勝」。

《經濟學人》探討台海緊張 若爆發戰事 最短預警僅幾小時

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經濟學人最新一期封面故事以「為台灣而戰」（The Struggle for Taiwan）為主題，透過系列報導深入探討美中爆發軍事衝突的可能性，以及台灣身為全球半導體重鎮，受到中國軍事威脅的歷史背景，以及政治、經濟、心理、國防、外交等現況。

其中一篇題為「美中正為台灣之戰做準備」（America and China are preparing for a war over Taiwan）專文指出，共軍估有兩百萬現役軍人，需要較長準備期，以執行二次大戰以來，最大規模兩棲攻擊行動，勢必取消休假、集結登陸艦艇、儲備彈藥、設立行動指揮所等；習近平一旦選擇開戰，攻台行動可能偽裝成軍演。

美國國防官員表示，美方可能只能提前兩週看到戰爭在即的明確跡象；若共軍採取規模較小行動，例如奪取台灣鄰近中國大陸的島嶼，預警時間恐怕只有幾小時。美國會比照烏克蘭戰爭的模式，儘早揭發中國的戰爭動員，並號召國際社會聯合反對。

報導指出，中國也必須做出重大抉擇，是僅攻擊台灣，企圖在美國及其盟邦猶疑之際創造既成事實，還是攻擊區域內的美軍，發動另一場珍珠港事件？北京若選擇前者，美國將可攻擊中國的侵略艦隊；若是後者，則幾乎可以保證美國將全力參戰；倘若中國攻擊駐日美軍基地，日本也可能參戰。

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