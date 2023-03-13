龐皮歐：中共比納粹更危險

美國前國務卿龐皮歐接受「美國之音」（VOA）專訪，批評中共相較於納粹德國，對全世界是更大的威脅。（本報資料照）

2023/03/13 05:30

「如能邀請蔡總統訪華府會很棒」

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國和中國對抗白熱化之際，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo，接受「美國之音」（VOA）專訪指出，相較於納粹德國，中共對全世界是更大的威脅；中國國家主席習近平是迥異於前任中國領導人的異類，是全世界最危險的人。他也說，台灣是個獨立國家，他樂見拜登政府們派遣更多訓練人員、增加台灣的軍備水平，而且「如果能夠邀請蔡英文總統來華盛頓訪問會很棒」。

習為全世界最危險的人

相較於俄羅斯總統普廷和北韓最高領袖金正恩，龐皮歐表示，習近平是最難對付的對手，也是美國最大的威脅，不僅冷酷無情，也知道如何運用用權力槓桿，他現在已經成為終身主席，「中國不再是以前的中國，而是習近平的中國」，如今中國擁有的飛彈系統、太空、網路計畫等能力，足以為美國和全世界造成問題，習近平的全球霸權目標已經展露無遺。

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台灣問題是美國內問題

龐皮歐指出，過去五十年來，中共以美國勞工為代價發展經濟、竊取美方智慧財產權和就業機會，帶回中國製造並傾銷產品，導致美國和西方企業無法與之競爭，任其予取予求；美國過去期待能透過更多交流，讓北京以符合美方利益的方式行事，但中共不僅不循此途，反而對美國進行全面滲透，「習近平不但是全世界所面臨最大的生存威脅，也威脅到我們子孫後代在美國生活的方式。」

對於台灣，龐皮歐認為，台灣不是外交政策問題，而是「根深蒂固的美國國內問題」，「我們身邊就有許多台積電製造的晶片產品。這也是習近平努力想要奪取台灣的一個非常重要的經濟因素。台灣對世界其他地區也很重要。如果台積電不再能夠將其晶片運送到美國，將對世界其他地區產生重要的影響。美國有許多商業問題，也有國家安全系統的問題，所以不能讓這種情況發生。」

針對中國可能武力犯台問題，龐皮歐表示，美國可以做很多事情嚇阻中共犯台，而且應該做得更多。他也強調區域聯盟的重要性：當習近平看到日本、南韓和澳洲攜手合作，菲律賓也在訓練準備，與台灣一起備戰，就會提高習近平在侵台決策上再三斟酌的可能性。

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