首名遭美制裁上將 李尚福出任中國防長

中國國家軍事委員會副主席張又俠（中）率領另一名副主席何衛東（左）和軍委李尚福（右）宣誓就職。李尚福另當選國防部長。（路透）

2023/03/13 05:30

如何與美方互動 外界關注

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議十二日舉行第五次全體會議，選出國務院主要部會部長，其中最引人注目的是國防部長一職，由史上第一位被美國制裁的人民解放軍上將李尚福出任，外界關注他就任後，未來將如何與美方互動。

從俄進口武器 成制裁主因

據報導，現年六十五歲的李尚福為中共第廿屆中央委員、中央軍事委員會委員及國家中央軍委會委員，將接任國防部長及國務委員等要職。李歷任解放軍總裝備部副部長、戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長，且李同時具備太空背景，長年在西昌衛星發射中心工作，曾任西昌衛星發射中心司令員、繞月探測工程發射場系統總指揮、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。

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「路透」指出，雖然國防部長一職在中國政治體系內大多僅具外交和象徵性質，但李被美國制裁的背景，令其職務格外引人注意。據了解，二○一八年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對時任中央軍委裝備發展部部長李尚福實施制裁，而李在隔年晉升上將，成為首名被美制裁的共軍上將。美國國務院當時指出，李向俄國採購蘇愷-35戰機與S-400防空飛彈系統。

夏威夷智庫「太平洋論壇」學者尼爾（Alexander Neill）認為，李尚福獲提拔應與其為習近平達成某些軍事領域現代化有關。然而，美國史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）等學者認為，李尚福被美制裁，可能會讓中國軍方領導層意外獲得籌碼，例如在雙方必須溝通的時候，聲稱不是北京、而是華府不想交流，「美中軍事交流一直是美方的優先事項，中方卻視為一種讓步」。

美國五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）日前受訪表示，不便評論李尚福出任中國防長，但美方態度一直很清楚，希望維持美中兩軍溝通，「公開的溝通有助於我們控制風險、避免誤判，並負責任地管控競爭。」

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