史無前例 習近平3任國家主席

中共總書記習近平10日在北京舉行的全國人大會議上，以2952票、全票連任國家主席及軍事委員會主席，展開史無前例的第3任期。（法新社）

2023/03/11 05:30

韓正出任國家副主席

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會（人大）第一次會議十日舉行第三次全體會議，中共中央總書記習近平全票當選國家主席及軍事委員會主席，展開史無前例的第三任期，為中共建政以來任期最長的國家元首，權力比肩毛澤東。分析指出，習近平新政府將面臨「驚濤駭浪」，包括低迷的經濟，及來自美國四面八方的圍堵。

王滬寧全國政協主席政協主席

這次全會實到代表二九五二人，缺席廿五人，共審理七項議案，包括選舉國家正副主席、中央軍事委員會主席、全國人大常委會正副委員長和秘書長等政府要職。現年六十九歲、去年十月在中共第二十大第三度出任總書記的習近平，此次也無異議全票通過取得第三個國家主席和軍委主席任期，第三次完成中共總書記、中國國家主席、中共及中國中央軍委主席的「三位一體」。甫從中共十九大政治局常委卸任的韓正，則接替王岐山出任國家副主席。

請繼續往下閱讀...

普廷、金正恩致賀

北韓領袖金正恩與俄國總統普廷隨即向習近平發出賀電，金正恩稱習當選體現中國黨、政府和人民的高度信任與支持。普廷以「親愛的朋友」稱習，並說「俄國高度重視你個人對兩國關係強化及戰略合作的貢獻」。

其他政府機構要職方面，全國人大常委會委員長由中共中央政治局常委趙樂際出任，副委員長則有十四人當選；全國政協主席由三朝元老、政治局常委王滬寧出任，副主席則有廿三人當選，包括曾獲前總書記胡錦濤「隔代指定接班」、卻在去年中共二十大連政治局都進不去的胡春華。外界預料，王滬寧將在第一副主席、身兼政治局委員、中央書記處書記、中央統戰部等要職的石泰峰輔佐下，強化對台統戰。

多家外媒以「打破先例」形容習近平在未遭遇嚴重質疑下，順利取得第三任期，稱他是中國幾十年來最強勢領袖，且他已表明決意在超級大國競爭的時代，與美國一較高下。不過，習眼下面臨重振中國經濟的緊迫挑戰，包括消費者和企業信心疲軟，以及全球對中國出口產品依賴降低等難題。中國與美國及其盟友緊張關係升級，則是另一層考驗。

經濟、外交 內外都考驗

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松分析，習的第三任對他個人及中國都至關重要，因為他必須將中國經濟拉回正軌，藉此向全球展示中國獨特治理和發展模式奏效。

習近平十日展開史無前例的第三任期，當天北京出現強烈沙塵暴，紫禁城上空一片灰霾，網友形容是「天人感應」。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法