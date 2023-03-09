星鏈、肩射飛彈 烏戰揭露中國2大憂慮

中國軍方正借鏡俄羅斯在烏克蘭戰場的經驗，教訓之一是防備戰車、直升機因應肩射式「標槍」飛彈攻擊。（路透）

2023/03/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國軍方研究人員正借鏡俄羅斯在烏克蘭戰場的經驗，為未來可能與美國為首的部隊在亞洲爆發戰爭做準備，中國軍方獲得的教訓之一是，需要具備擊落「星鏈」低地軌道衛星的能力，以及防備戰車、直升機因應肩射式「標槍」飛彈的攻擊。

路透檢視廿多份中國國防刊物將近一百篇論文，中國軍方有關的大學、國營武器製造商和軍事情報智庫等數百名研究人員的研究，揭露中國軍工複合體正致力於分析可能應用於兩岸戰爭的美國武器、科技之影響，也檢視烏克蘭人的地下破壞行動。熟悉中國國防研究的兩名駐外武官和另一名外交官指出，由中共總書記習近平領導的中共中央軍事委員會，制定這些研究需求，並定出方向，研究材料數量表明，領導階層想把握烏俄戰爭的機會，從中汲取經驗。

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六份中國軍方研究人員提出的論文，凸顯中國對「星鏈」的憂心。其中一份由中國人民解放軍陸軍工程大學研究員共同發表的論文指出，「星鏈衛星在俄烏戰爭中優異的表現，肯定會促使美國和西方國家，在可能的亞洲敵意情況中大幅使用星鏈」，中國需要「緊急」找出擊落或者讓星鏈失去作用的方法。

擬加強投資無人機戰力

烏克蘭經驗也讓中國研究人員認為，值得加強投資無人機戰力，在未來戰爭中發揮「破門」（突破敵方防線）作用。此外，鑑於烏國軍方使用「刺針」、「標槍」等肩射式飛彈，重創俄國坦克、裝甲車和軍艦，中國也應該提高防備這類武器的能力。

中國軍方分析人員長期以來對美國軍力優勢多所擔心，但烏俄戰爭讓中國軍方更注意到，大國無法擊敗有西方為後盾的較小國家。另有研究聚焦資訊戰，結論是烏克蘭和其盟邦打贏了資訊戰，呼籲中國應該事先「推動建構認知對抗平台」，嚴加管控社群媒體，防範爆發衝突時，西方資訊戰左右中國民眾。

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