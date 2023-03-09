中國地下銀行洗黑錢 滲透義大利

繼廣設海外警察局後，義大利媒體披露，境內眾多城市有秘密中國地下銀行存在，專為特殊客戶提供特殊服務，將錢轉移到中國，涉嫌非法洗錢數十億歐元。（路透檔案照）

2023/03/09 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利「共和國報」五日獨家報導指出，義國境內「中國地下銀行」已引出負責經濟犯罪、出入口管制、阻截毒品、假冒偽劣物品的義大利金融警察展開調查，它們涉嫌非法洗錢，專為毒販、因俄羅斯侵犯烏克蘭而遭制裁的俄國寡頭富豪等特殊客戶提供服務，轉入中國大型國有銀行帳戶的金額每年上看廿億歐元，全案已通報歐洲刑警組織。

每年洗錢高達廿億歐元

報導說，目前已知「中國地下銀行」體系在義大利首都羅馬、北部帕多瓦、中部佛羅倫斯及普拉托、南部拿坡里和雷焦卡拉布里亞都有分支機構。透過此管道匯款到中國大型國有銀行的款項均非個人小額交易，往往和洗錢、在義國從事的中國非法經濟脫不了干係，其「客戶」包括與黑手黨有關的毒販「克莫拉」及「光榮會」、義大利東北部的企業家、礙於制裁而無法在義國隨意購物的俄國寡頭富豪、想在義國瘋狂採買奢華商品的中國超級富豪。

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此一中國地下銀行有能力每年洗錢高達廿億歐元，而且完全不留痕跡。接獲義國通報的歐洲刑警組織，已向歐洲聯盟發出警報，以了解此網路是否也存在於義國以外地區。

歐洲刑警組織向歐盟示警

共和國報點出，此一地下銀行曝光凸顯中國的不當影響力已經引起義國政府與情報機構的關切。在義國阿爾皮航空二○一八年被中國政府控制的公司收購、並將技術轉移到中國後，前總理德拉吉為了保護戰略相關國家資產與企業不受外國干涉，任內特別針對外國直接投資議題拓展了政府所謂的「黃金權力」，他的繼任者梅洛尼進一步簽署法案，讓國有公司受到法律保護。在「黃金權力」保護下，任何可能有重大意涵的收購行動都必須通知政府並接受審查，這類案件數也從二○一九年的八十三件，增加到二○二○年的三四一件與二○二一年的四九六件。

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