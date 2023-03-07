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    北京老大哥監控 海外中國人也難逃

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2023/03/07 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國對民眾的監控無所不在，即使身在海外，也無法躲過北京當局有如「老大哥」般的天羅地網；不少海外中國人因登入連署聲援異議人士的國外網站，就被中國公安部國內安全保衛部門（國保）掌握註冊個資，使國內老家親友因此受到連累。

    自由亞洲電台（RFA）報導，人在美國的「寧寧」（化名）某日突然接到父親來電求證，問及一封上傳至美國請願網站「Change.org」聲援中國異議人士的連署書，是否由他發起？並要求他交出註冊該網站的電郵等個資、設法刪除或修改連署。

    寧寧透露，當時是國保找上家人，因該請願書內容出現批評中國國家主席習近平的文字，被視為「國家安全的重大事件」；國保掌握他在該請願網站上註冊過哪些電郵，他還被國保訊問，要求必須分享螢幕畫面給他們看，並在遭搜查到其他社群平台帳號時被質問「線上活動是不是你？」「你在上面都說了什麼？」

    報導指出，從知情人士獲得的對話紀錄發現，中國當地國保要求寧寧提供網站註冊的暱稱、電郵及帳號密碼等，還要視訊通話，以便盯著寧寧登入「Change.org」網站操作。寧寧質疑，中國國保如何取得個資？好像國保可隨時到Change.org查看什麼人用什麼電郵登入。

    美國智庫大西洋理事會非常駐研究員卡瑞（Dakota Cary）表示，寧寧的遭遇是個警訊，凸顯中國正擴張對海外中國人和僑民的控制及壓迫。

    RFA在「Change.org」以關鍵字「China」搜尋，呈現九千多個請願連署，多數與動物保護有關，其他像是聲援維吾爾人、釋放「四通橋勇士」彭立發及「白紙運動」被捕青年等異議人士；但除非請願者自願實名，或是提交社群網站等連結，否則連署人項目只會顯示「暱稱」，其他人無法在網頁取得連署者個資。

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