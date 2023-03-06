逾半美國人支持強硬護台 遠勝與中國維持良好關係

經濟學人民調顯示，過半數美國人認為強硬護台比與中國維持關係更重要。（歐新社檔案照）

2023/03/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著兩岸關係緊張，美國應該扮演何種角色廣受矚目。由英國權威雜誌「經濟學人」和民調公司「輿觀」（YouGov），在二月廿五至廿八日對一千五百名美國成年民眾所做的調查顯示，有五十一％受訪者支持美國政府「採取強硬立場，避免中國武力犯台」，支持「與中國維持良好關係」者，則僅佔廿四％。

經濟學人民調 40％視中國為敵人

此次民調詢問美國民眾，在「採取強硬立場，避免中國武力犯台」及「與中國維持良好關係」之中，何者對美國更重要？有五十一％受訪者認同前者，廿四％認同後者。在自稱十分關注台海議題的人當中，更有七成支持美國採取強硬姿態，阻止中國接管台灣。

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而且，不同黨派人士對此議題的看法也趨於一致，五十五％的民主黨人和五十八％的共和黨人，都認同美國最好採取強硬立場。

台海若衝突 37％支持美出兵護台

一旦台海爆發衝突，有卅七％受訪者支持美國動員軍事力量保護台灣，廿二％不支持，另有四十一％自認對議題不夠了解，無法提供意見。自稱關注台海議題的人之中，六十三％認為美國應出兵護台，廿五％不支持。

對於聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫可望在今年訪台，有四十八％受訪者表態支持，廿五％不支持；共和黨支持度達五十八％，民主黨內部也有四十六％。

另外，廿四％美國人視台灣為盟友，卅七％視為朋友；反觀四十％美國民眾視中國為敵人，卅五％認為中對美不友善。在二○二○年前，視中國為敵的美國人不到五分之一。

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