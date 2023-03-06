李克強總理10年 一小時畫句點

中國全國人大會議五日開幕，國務院總理李克強（右）發表工作報告後回座，左為國家主席習近平。（路透）

2023/03/06 05:30

中國「沒有改革的時代」

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議五日在北京開幕，國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告，全程僅約一個小時。曾被寄予改革厚望的李克強，以及同為「（共青）團派」的全國政協主席汪洋都將「裸退」，被視為象徵一個時代的結束。

團派「裸退」一個時代結束

學者批評，李克強缺乏勇氣向中國國家主席習近平說不，導致國務院被嚴重削權，助長中國走回專制獨裁之路。外國媒體指出，習近平將持續加強集權控制，而率領「習家軍」接棒的準國務院總理李強，將協助習近平掃除所有障礙，不會重蹈李克強覆轍。

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實權被習架空 成最弱勢總理

中央社報導，李克強被視為中國「改革開放」以來最弱勢的總理，原本應該主掌經濟，但習上任十年以來，以往的「集體領導」變成「集權」，習透過兩個小組—中央財經領導小組與中央全面深化改革委員會（深改委），掠奪傳統上被視為歸於總理的經濟大權，國務院降格為聽令辦事的機構。

在強人政治下，李克強擔任總理的十年難以實踐「李克強經濟學」，遑論政治改革，中國走回集權、個人崇拜的老路，「沒有改革的時代」或許是李在位期間的註解。

另一方面，英國廣播公司（BBC）分析，這次人大會議象徵習近平權力鬥爭的高潮，沒有人有機會挑戰他的權威，而做為橡皮圖章的人大將以假民主方式通過提案，強化習一人獨裁的合法性。

此次人大會議將審議「黨和國家機構改革方案」，據稱可能弱化國務院，讓中共中央進一步掌握更大權力。香港明報日前披露，中共可能成立名為「中央內務委員會」的新機構，將原屬國務院的公安部與國安部改隸其下，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐和反間諜等職能，未來可能由深受習信任的公安部長王小洪領軍。

華爾街日報也引述消息人士報導，習和高層官員已達成共識，準備在至關重要的一系列領域賦予中共更多的直接指揮權，包括安全、金融、科技和文化等。

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