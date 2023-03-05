在中國教書 外籍教授也要讀習思想

北京一所大學傳出要求外籍法律教授依據「習思想」設計課程。（彭博）

2023/03/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕彭博三日報導，前中國美國商會主席、美籍律師齊默曼在推特上揭露，北京一所大學法學院要求外籍教授在開課前依據校方提供的範本，擬定遵從「習近平新時代中國特色社會主義思想」的教學大綱，並交由校方審核，直言這是歐威爾主義，歡迎來到《一九八四》。

教學大綱需遵從習思想

美國博欽律師事務所北京辦事處首席代表齊默曼，在推特上傳一個北京某大學法學院發給外籍教授的教學大綱範本，上頭的英文教學目標寫著：「本課程以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著眼於學生道德教育的各層面。學生將獲得知識與技能，並理解及實踐中國特色社會主義核心價值觀，學習將個人成就與社會和國家發展相結合。」

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齊默曼證實，該份教學大綱範本是向北京一名外籍法律教授取得，最早從去年秋天就有類似風聲，最新範本是最近發給教授群的，不清楚是否適用於其他學科的教授。彭博直言，該範本凸顯習近平掌權十年來如何壓縮學術自由，也預告習近平於五日召開的全國人大會議被第三度任命為國家主席後，問題還會惡化。

中共近年擴大規定各行各業研讀「習思想」，小學及中學學生每週必須上一堂以「習思想」為教材的課程，高中、大學相關專業學生也被要求學習「習思想」，而外交官、企業幹部和作家也面臨將「習思想」放進政策和工作的壓力。

法學教育要求抵制司法獨立

據了解，中共中央辦公廳及國務院辦公廳二月印發「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」，師生被要求「堅決反對和抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等錯誤觀點」，儼然重申二○一三年提出的「七不講」要求，禁止教師在課堂上與學生討論「普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立」等。

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