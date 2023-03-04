美增37貿易黑名單 制裁28中國實體

美國三日將包括華大基因集團旗下企業在內的廿八個中國實體納入貿易黑名單，稱其對美國國安與外交構成威脅。（路透）

2023/03/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國商務部工業安全局二日宣布將全球卅七個實體納入貿易黑名單，其中有多達廿八個中國實體因協助軍方或參與侵犯人權而遭到制裁，包括華大基因集團（BGI）旗下數家公司與伺服器供應商浪潮集團（Inspur）。

華大基因與伺服器供應商上榜

華大基因集團旗下的大生命科學研究院與香港華大基因科技服務有限公司，因協助當局蒐集與分析基因並與軍方合作而遭制裁，另外該集團法醫子公司Forensics Genomics International也上榜；中國雲端業者浪潮集團因取得與企圖取得美國商品以支援中國軍事現代化而被列入黑名單，其他遭制裁的中企還有CPU設計公司「龍芯中科」、人工智慧先驅「第四範式」，以及乙太網路交換器晶片廠「盛科通信」等。

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美國商務部助理部長肯德勒在聲明中指出，當美方認為有實體在國家安全或外交顧慮上對美國構成威脅，就會將之列入「實體清單」以便嚴格檢視其交易，且讓黑名單上的企業難以從美國供應商獲取相關產品。肯德勒此言形同意指這批遭制裁的企業有危及美國國安與外交顧慮之虞。美國商務部負責出口執行的助理部長艾克塞羅德則說，不能任由對手將技術盜用與濫用於侵犯人權與其他迫害之舉。

中國有18個實體協助解放軍

在商務部的黑名單中，總計中國有十八個實體是因為協助解放軍而被納入實體清單，另有中國與巴基斯坦的十四個實體因為協助發展飛彈計畫而列名，六個中國與緬甸的實體涉及侵害人權，以及俄羅斯、白俄羅斯與台灣各一家企業因為協助俄國軍方而上榜；上榜業者將很難從供應商取得美國貨品。

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