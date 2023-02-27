美能源部新情報：武肺病毒來自中國實驗室

最近提供給白宮和國會主要議員的機密情報報告顯示，美國能源部已得出結論，武漢肺炎疫情很可能是中國由實驗室洩漏病毒所引起。（路透檔案照）

2023/02/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕最近提供給白宮和國會主要議員的機密情報報告顯示，美國能源部已得出結論，武漢肺炎疫情很可能是由實驗室洩漏病毒所引起。此前，能源部對於武肺病毒如何出現並無定論，但如今已加入聯邦調查局（FBI）行列，認為武肺病毒來自於中國實驗室。

華爾街日報廿六日獨家披露，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）辦公室對一份二○二一年報告的更新，指出能源部結論是新情報的產物，意義重大，因為該機構擁有大量科學專業知識，並負責監督美國國家實驗室網絡。

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試驗室外洩 導致爆發大流行

美國官員拒提供導致能源部改變立場的新情報和分析的細節，僅透露雖然能源部和聯調局都認為，疫情最有可能來自於意外的實驗室事故，卻是基於不同原因得出相同結論。高層情報官員證實，情報界已更新對武肺起源的認知，這是根據新的情報、對學術文獻進一步研究，及與政府以外的專家的諮詢而來。

中國不願意配合世衛組織（WHO）的武肺疫情溯源調查，堅決否認病毒可能從實驗室外洩，並暗示病毒可能出現在中國境外。然而，不少科學家和美國官員、國會議員認為，實驗室外洩論是爆發大流行的最佳解釋。

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