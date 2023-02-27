焦點評論》中俄一同走進死巷

普廷與習近平。（美聯社檔案照）

2023/02/27 05:30

記者鄒景雯／特稿

俄羅斯總統普廷最近在受訪時指控：西方企圖瓦解俄羅斯。正常情況下，交戰之中、特別是發動侵略的國家，最忌諱悲觀示弱，普廷居然當眾發出此一哀鳴，實屬罕見，透露了烏俄戰事已令其落入嚴峻的困境。普廷擔憂俄羅斯恐怕分裂，不是無的放矢，戰事若持續進行下去，發生的機率將會愈來愈大。

這個情況，當然是普廷自找的。一年前由於獨裁者的狂妄顢頇，種下了今天損人害己的惡果。俄羅斯的發展，牽動中國的國家利益，對於習近平來說，北方這個大國，如果從當年中國眼裡的「蘇聯老大哥」，退化為「俄國小老弟」，但仍保有若干政經實力，足為中國的側翼，無疑是最佳的選項。一方面，習近平與普廷的排序易位，另一方面，中國可以藉由俄羅斯牽制中東歐，也能讓美國分心，無法集中全力對付中國。反之，俄羅斯如果被徹底擊潰，不論是普廷所恐懼的聯邦瓦解，或是政治崩潰，則如同折翼，將會導致中國首當其衝，成為世界民主陣營聚焦的頭號戰犯。

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因此，如何讓俄羅斯「退而不敗」，一直是中國希望能夠拿捏自如的難題。於今，由於美歐各國挹注烏克蘭的奧援一再加碼，而且宣示將源源不絕、力挺到底，中國要如何撐住俄羅斯，又能將後遺症控制到最小？不但眾目睽睽下動輒得咎，而且因為決策圈趨於一元化，例如七人中央政治局常委會的成分，加上紅色共產的意識形態作祟，中國的因應作為，似乎無法避免地正與俄羅斯一起走進死巷子。

拿這次王毅前往莫斯科為習近平訪俄鋪路來說，就是一個非常象徵性的儀式安排。二○一三年，習近平由胡錦濤手上接下權力，三月人大政協兩會剛完成換屆，他隨即在三月下旬出訪俄羅斯與普廷會面；訪美與歐巴馬會晤之行則是六月間才成行，以此來顯示兩國關係的親疏遠近之別。十年後的現在，繼續霸占權位的兩個人，共同維繫了威權世界的「秩序」，看來彼此也缺一不可，當普廷「有事」，再展新任期的習近平於是要按前例，等三月兩會開完後，再去俄羅斯走一趟，此一「挺俄」的用心示意，等於在烏俄之間選邊站，肯定要賠上中國的國際名聲。

觀察中國的行事作為，很容易察覺俄羅斯這一局，在習近平心中的比重。二十二日他派王毅與普廷會面，二十八日馬上要安排白俄羅斯總統盧卡申科訪問北京，以商討烏俄問題，這種外交折衝的密度，對照國際間一再警告北京不要錯判情勢，違反國際法援助俄羅斯，中國逆勢操作，成了「事主」（美國定義的共同交戰國），失去了游刃有餘，明顯是戰略錯誤。

截至目前為止，中國遭到全面監控的可能性，已經被逐一舉列，包括透過各種途徑與項目援俄，都被鎖定，例如最近美國商務部公布最新一波制裁清單，有五家中國企業被納入，罪名即是協助提供零組件與航空器材給俄羅斯軍方，可見國際情報並非空穴來風，而拜登宣示要讓中國一旦踩紅線將承擔嚴重後果，也變得清晰明確。

中國的下一步行動，影響美中的對抗態勢，值得台灣密切關注。

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