中搶射衛星佔軌道 壓制星鏈

美國太空探索技術公司的獵鷹九號火箭在2021年11月13日由佛州卡納維爾角的太空軍基地發射升空。此次發射把53顆「星鏈」衛星送上太空。（美聯社檔案照）

2023/02/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港《南華早報》廿四日報導，為了因應美國太空探索技術公司「SpaceX」的「星鏈」（Starlink）網路服務計畫的強大軍事應用潛力，中國人民解放軍科學家呼籲中方部署與星鏈類似的體系化、規模化的衛星群，從而對星鏈形成對等反制，預計中國將快速發射約一萬三千顆低軌衛星，搶佔低軌衛星資源。

擬發射約1.3萬顆低軌衛星

中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學研究人員是在十六日出版的武器與軍事科技期刊《指揮控制與仿真》做出上述表示，以「保證我國在低軌佔有一席之地」，並「對星鏈衛星進行長期近距離監視」，甚至發射雷射、高功率微波或癱瘓通信網路等加以破擊。

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論文中提到的中國衛星網絡集團有限公司二○二○年向「國際衛星聯盟」提交的「GW」（「國網」的拼音縮寫）巨型星座計畫，由一萬二九九二顆低軌互聯網衛星組成，正是「為防止星鏈星座對低軌資源的過分搶占」，可用於監視競爭對手的網路並且執行反星鏈任務，甚至對星鏈形成壓制。

星鏈衛星群總計逾4萬顆

太空探索技術公司執行長馬斯克一五年宣布太空高速網際網路計畫星鏈，透過低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務，目前已發射約三千顆低軌衛星，去年再推出功能更強大的「第二代星鏈」。

但上述論文直指星鏈總計四萬一九二六顆衛星構成人類有史以來規模最大衛星群，在建設和部署過程中得到美國軍方大力支持，而美國軍方借民間公司實現的太空軍事衛星部署計畫，隱藏著六大軍事企圖，包括徹底控制太空、實現對地面目標的全天候無縫情報偵察、形成飛彈預警及動能攔截網、提供覆蓋全球的指揮通信網、實施實時精確制導、進行天基目標探測，「部署完成後一旦進入作戰，現有的技術和裝備無以應對，將對未來戰爭形態造成重大影響。」

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