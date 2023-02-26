涉國安洗錢 加拿大調查華人銀行

有「華人銀行」之稱的「加拿大第一財富銀行」，引發加拿大國家安全疑慮。圖為加拿大和中國國旗。（路透檔案照）

2023/02/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕加拿大《環球郵報》廿三日獨家報導引述兩名政府人士消息指出，鎖定加拿大華裔人士為主要客群的「加拿大第一財富銀行」引發國家安全疑慮，加拿大安全情報局和財政部二〇二一年起先後展開調查；加國副總理兼財政部長方慧蘭也已致函該行創始股東咸生林、陳茂華、歐陽元森，提醒此三人「可能易受中國脅迫」且正身陷洗錢疑雲。

咸生林為咸氏金融集團總裁、陳茂華為房地產開發商、歐陽元森則是雜貨業巨頭，三人皆積極活躍於中、加政商界，歐陽元森曾擔任中國全國人大代表和政協會議全國委員會委員。消息人士透露，加國政府準備撤銷該行牌照，除非這三名股東大幅出售他們的銀行股份，當局才可能不出手：目前尚不知此三人是否已做出相關決定，但方慧蘭信中給了他們回應相關國安疑慮的機會，收信不久後，他們去年十二月皆辭去該行董事會職務。

請繼續往下閱讀...

一六年開業並於華人眾多的多倫多市、溫哥華市開設分行，有「華人銀行」之稱的加拿大第一財富銀行五年內從原始資金五千萬加幣成長七倍到擁有四億加幣資產。廿三日新聞爆出後，當地華人圈嘩然。加拿大華人政治社團「溫哥華香港之友社」召集人辛智芬批評當局處理態度低調隱晦，懷疑此三名創始股東賣掉持股可能僅是轉手給魁儡。多倫多地區的無黨派民主組織「加拿大華人政治事務委員會」總經理陳艾薇表示，不少華人因語言和服務之便而選擇成為該行客戶，現在卻發現它的背景不單純， 「若是我有錢已經投資或存在這家銀行，我會很緊張，因為涉及銀行的信息都是很私密的，你不知道這家銀行內部和中國政府的往來情況究竟有多深」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法