北京提烏俄和平方案 拜登：僅俄得利

亞美尼亞民主激進份子24日在首都葉里凡的俄羅斯大使館前，燃燒俄國總統普廷立牌。（路透）

2023/02/26 05:30

〔編譯孫宇青、林雨萱／綜合報導〕中國在烏俄戰爭一週年之際提出政治解決烏俄危機的立場文件，被外界批評旨在護航俄羅斯。美國總統拜登廿四日也提出質疑，他在白宮接受「美國廣播公司」（ABC）專訪時表示，俄國總統普廷對中方提出的解決烏克蘭危機「十二點立場」大表認同，「所以這怎麼可能有好處？」他直言，如果採納中國的計畫，他看不到任何對俄國以外國家有益的跡象，認為中國能協助烏俄談出結果的這種想法根本「不合理」。與此同時，拜登也再次排除提供烏國F-16戰機的選項，指目前不認為烏方有此需求。

澤倫斯基：歡迎中國停火方案

烏國總統澤倫斯基則表示，烏方對中國停火提案中的幾點表示歡迎，中方準備參與促成和談是重要訊號，並強調行動比言談更重要。澤倫斯基也說，任何未涵蓋要求俄國全面撤軍的方案，烏方都不會接受，且他正盡最大努力阻止中國向俄國供應武器，「我非常想要相信中國不會軍援俄國，這是非常重要的。」此外，澤倫斯基透露有意與習近平會面，盼望中方支持「正義的和平」，但並未說明時間或地點。

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防俄拆晶片 美祭家電出口管制

在另一方面，西方國家在烏戰週年之際，相繼宣布對俄追加制裁，但最特別的是為了防止俄羅斯拆卸家電用品的晶片和零件，投入軍備使用，美國商務部廿四日將咖啡機、烤吐司機、空調機組、吹風機、微波爐等數百項民生家電用品與汽車零件等貨物列入對俄出口管制。商務部並將兩百間俄羅斯實體和個人列入貿易黑名單，涵蓋領域包含金融、國防、礦業以及對俄國經濟至關重要的部門，同時對俄國金屬、礦物、化學等一百種進口產品提高關稅。

美國財政部副部長艾迪耶摩廿一日預告該措施時表示，俄使用軍民兩用物資的情況日益增加，這項制裁將導致俄國無法修補逾九千種軍備。他還說，中國無法提供俄國戰備所需的先進半導體，且目前中國提供的較低階晶片當中近四十％存在缺陷。

美國佛羅里達州民眾24日上街抗議，表達對俄國總統普廷的不滿。圖中民眾手舉寫有「阻止俄羅斯侵略者」。（法新社）

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