全球極端氣候危險地區 前9名都在中國

（路透檔案照）

2023/02/21 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕「交叉依存計畫」（The Cross Dependency Initiative，XDI）十九日公布的一項綜合分析報告指出，氣候變遷導致極端氣候現象發生的頻率持續增加，中國和美國的工業及經濟重鎮，是全球應對這種情況最危險的地區。XDI公布的排名中，第一至第九名全數位於中國，第十名是美國佛羅里達州；台灣則有五個城市上榜，包括台中第四四六名、台南四八九、高雄五三○、新北市七○一、台北市一○五六。

台灣5城上榜 台中446名

這項同類型研究中涵蓋範圍最廣的調查結果顯示，氣候變遷在經濟層面造成重大損失，而且影響廣泛，各國政府亟需攜手合作，加速脫碳（decarbonization）及防洪等應對措施。

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XDI公布的全球氣候變遷風險地區排名中，前九名均位於中國，依序是江蘇、山東、河北、廣東、河南、浙江、安徽、湖南、上海。除了中國，佔據榜上最多名次的地區皆位於美國，其中最危險的是第十名佛羅里達州，其次是加州與德州。

在前一百名中，過半數分布在中國、印度和美國。分析發現，實體基礎建設的最大威脅，來自內陸和沿海的洪水。報告也檢視極端高溫、森林野火、土壤運動、颶風和凍融等現象造成的危害。XDI科學與創新部門主管馬倫（Karl Mallon）表示，這三國是全球經濟的動力來源，當地有許多基礎建設。

這項分析是根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）公布的「悲觀」情景，即廿一世紀末全球平均氣溫上升攝氏三度，針對全球逾二六○○個地區，繪製一九九○年至二○五○年的模型。

這項研究可供企業評估，脆弱地區在氣候變遷下承受的金融風險，進而影響投資決策。馬倫表示，試圖在這些地區建廠或興建供應鏈者必須三思，最好的情況是這些地方會被依照風險定價，最糟糕的則是可能出現資本轉移，因為投資人想找尋更安全的避風港。

其他被列入前一百名的地區，還包括北京、布宜諾斯艾利斯、胡志明市、雅加達、孟買、聖保羅。歐洲最危險的地區是排名五十六的德國下薩克森邦（Lower Saxony），義大利威尼托大區（Veneto）則以全球第七十四名位居歐洲第四。

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