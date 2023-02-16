研究機構牽連「敵意國家 」 加國砍金援 防國安漏洞

加拿大14日宣布，將不再對與中國軍方有關的研究人員參與的敏感領域研究計畫提供經費。圖為中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯道，去年11月在印尼峇里島「20國集團」（G20）領袖峰會場邊碰面時，習近平對杜魯道將兩人稍早前的私下談話內容向加國媒體透露表達不滿。（路透檔案照）

2023/02/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大政府十四日宣布，將停止資助與敵意國家的軍事、國防或國家安全之實體有關的大學、研究單位或實驗室在敏感主題上的研究計畫，以彌補在敏感研究領域上恐危及國安風險的漏洞。儘管官方聲明未點名敵意國家，但據信應該意指中國。

加媒︰劍指中國

加拿大的科學、衛生以及公共安全部三部部長在聯合聲明中指出，加國先進的研究生態系統位居全球發現的重要地位，但對恐危及加國國安的外國行為人而言，該系統也是誘人的目標；職是之故，研究參與者所屬的大學或研究中心若被視為與對加拿大懷有敵意的外國安全單位有關，則此人參與的敏感領域研究申請經費不會被通過。此舉為加國政府為保護國家、機構與智慧財產所採取的重要步驟之一，並要求各大學也採取類似指引。

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加拿大官方聲明中並未具體說明哪些領域被視為敏感的研究領域，亦未點名哪些國家是被視為對加拿大有敵意的國家；但加拿大「環球郵報」報導直言，政府將不再資助與中國軍方以及國安機構有關的研究計畫，並呼籲各省與大學比照辦理。

報導中指出，加國創新部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）十四日晚間宣布，已指示「加拿大創新基金會」與多個提供研究經費的聯邦研究單位，審查與中國以及其他敵意國家合作進行敏感研究的加國大學經費申請。

該報上月底曾踢爆，有超過五十所加國大學自二○○五年起一直與跟中國軍方有關的科學家進行廣泛研究合作，包括與中國人民解放軍國防科技大學在量子密碼學、光子學與太空科學等領域合作研究；去年十一月，加國警方以為中國從事間諜活動之名，逮捕魁北克水電公司（Hydro-Quebec）的一名前研究人員，為加國首例。

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