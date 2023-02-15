間諜氣球感測器 美已撈獲

美國軍方已在南卡羅來納州外海海底，打撈到日前被擊落的中國高空偵察氣球的殘骸，將交由聯邦調查局進一步分析。（路透）

2023/02/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府十三日表示，軍方已在南卡羅來納州外海約五十英尺深的海底，打撈到日前被擊落的中國高空偵察氣球的感測器等「重要」殘骸。另有報導披露，美軍近日在加拿大上空擊落的不明飛行物體，似乎是「小型金屬氣球」。加拿大總理杜魯道認為，一連串不明飛行物體有某種模式。白宮則再次強調，中國的氣球偵察計畫至少從前總統川普時期就已開始，而拜登政府有確實偵測、追蹤及分析。

撈獲電子設備碎片、零件

美國北方司令部在聲明中指出，工作人員已從中國氣球掉落的現場發現重要殘骸，包括最重要的感測器、電子設備碎片及大型結構零件等。中國氣球攜帶的設備重約九○七公斤，敏感零件將交由聯邦調查局（FBI）進一步檢視。白宮國家安全會議發言人柯比表示，中國的氣球偵察計畫至少從川普時期就開始，但當時的政府未能確實監測，「我們進行監測、追蹤到，也持續仔細研究，儘可能獲取資訊。我們知道中國的偵察氣球越過幾大洲、數十國，包括我們最親密的盟友和夥伴。」

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疑小型金屬氣球飛越加國

與此同時，根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的五角大廈送交國會的備忘錄，美軍十一日在加拿大上空擊落的不明飛行物體，似乎是「小型的金屬製氣球，下面連著酬載裝備」。該物體先前被形容為一個「圓柱體」，在被擊落前飛越了美國「敏感位置」附近。另外，備忘錄內容也提到，十二日在密西根州休倫湖上空被擊落的另一個物體，已緩緩沉入湖水中。據了解，當時F-16戰機首枚響尾蛇飛彈沒打中該物體，第二枚才擊中，足見行動困難度高。

加拿大總理杜魯道十三日表示，美方二月以來擊落的四個物體，「顯然存在某種模式」，但他並未詳細說明。他也重申，這些物體出現在北美領空是「非常嚴重的情況」，三月和美國總統拜登會面時將討論相關問題。至於為何加國不自己擊落領空內的物體，杜魯道說明，北美航太防衛司令部（NORAD）是聯合司令部，「意味我們在北美上空一起做事。」

美國兩黨對中國懷疑加劇

美國聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默表示，十四日上午將舉行全體議員機密簡報，對近日四起不明飛行物體入侵事件進行詳細審視，包括為何美國政府未能更快發現中國偵察氣球。

法新社指出，這一連串特殊的氣球事件加劇了民主、共和兩黨內部對中國的強烈懷疑，而且這個趨勢很可能會一路延燒到明年的總統大選。

美國軍方已在南卡羅來納州外海海底，打撈到日前被擊落的中國高空偵察氣球的殘骸，將交由聯邦調查局進一步分析。（路透）

各國應對中國間諜氣球入侵

一日出現在美國蒙大拿州比靈斯上空的中國間諜氣球。（法新社檔案照）

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