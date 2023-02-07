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    我捐款賑災 派搜救隊馳援

    台灣救難隊昨晚出發，土耳其駐台代表貝定可在桃園機場與隊員一一握手表達謝意。（記者姚介修攝）

    台灣救難隊昨晚出發，土耳其駐台代表貝定可在桃園機場與隊員一一握手表達謝意。（記者姚介修攝）

    2023/02/07 05:30

    〔記者呂伊萱、陳昀、鄭景議、姚岳宏、吳仁捷、編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其南部當地時間六日凌晨發生芮氏規模七‧八強震，重創該國與鄰國敘利亞，兩國死亡人數已逾千人。外交部昨表示，目前未接獲台僑或我國人傷亡通報，我國向土方表達慰問和協助救災意願，並正協調派遣搜救隊事宜，另捐贈廿萬美元協助賑災。

    台灣搜救隊也於昨晚出發，消防署派出四十人前往支援，還出動搜救犬三隻、約四到五噸的裝備器材，內政部長林右昌及外交部長吳釗燮也到機場授旗。消防署表示，目前已完成一百卅人、五隻搜救犬與十三噸救援裝備待命，其中四十人先行出發，搭乘昨晚土耳其航空班機前往土國。

    總統府發言人Kolas Yotaka表示，蔡英文總統向不幸過世的人員及家屬表達哀悼，期盼災區早日復原，回復正常生活，總統也指示外交部在第一時間請駐土耳其代表處查報災情，並關注後續餘震可能帶來的傷害，除已宣布捐贈廿萬美元賑災及安置災民，也表達我國提供即時救援與賑災協助的意願。

    「像滾筒洗衣機裡上下左右晃」

    由於地震發生於當地時間凌晨，無數民眾被困在瓦礫堆中從此一睡不醒，生還者則在接近攝氏零度且下雨的天氣中倉皇逃命，面臨交通中斷無處可去等困境。旅居當地的邱小姐表示，地震當時晃動長達五、六分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，她隨即和家人到空曠地避難。

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