助伊朗鎮壓監控 美盯上2中企

鑑於天津天地偉業技術有限公司和浙江宇視科技有限公司對伊朗出售產品協助鎮壓抗議人士，美國當局正研擬對其祭出制裁。圖為中國主席習近平和伊朗總統萊希2022年在上海合作組織高峰會場邊會談的合影。（美聯社檔案照）

2023/02/05 05:30

天地偉業 美商務部早列黑名單

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國「華爾街日報」四日報導，美國正針對中國企業向伊朗包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在內的機構出售監控產品，協助伊朗當局在去年鎮壓反政府示威研擬制裁行動，初步鎖定中國企業天津天地偉業技術有限公司（Tiandy）與浙江宇視科技有限公司（Uniview）。天地偉業先前已因涉及官方鎮壓新疆維吾爾族行動，被美國商務部列入黑名單。

美國官員表示，國務院和財政部兩機關正考慮對天地偉業祭出新制裁，屆時天地偉業恐被踢出美國金融體系，其使用美元開展業務的能力也會被削弱。國務院拒絕對相關消息作出評論，僅表示，對於支持中國和伊朗侵犯人權行動的個人和團體，國務院絕對會透過各種方法追究責任。

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監視器產品 結合人臉識別

中國海關數據顯示，中國企業二○二二年對伊朗出口的攝錄產品數量急速上升，為前一年數量的兩倍多，達到一三三○萬美元，而同年九月伊朗全國因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定的阿米尼之死掀起抗議浪潮。

天地偉業的伊朗經銷商透露，在鎮壓街頭抗議方面扮演要角的IRGC和民兵組織巴斯吉（Basij）皆有購買天地偉業研發的監控平台，這項產品結合閉路攝影機和人臉識別等最新分析技術。伊朗媒體報導，伊朗當局使用網路監視器辨識、追蹤、逮捕示威者。伊朗官員和IRGC顧問也指出，伊朗安全部隊正計畫運用中國技術，偵測及處罰那些沒有佩戴頭巾的婦女。

浙江宇視 涉與伊朗安全部隊交易

除了天地偉業，美國當局正在細究宇視科技是否對伊朗安全部隊出售監視設備。伊朗警方去年十月舉辦的安全貿易展覽網站影片顯示，宇視科技派出一位中國經理設攤。

另根據宇視科技在當地經銷商在Instagram發布的照片顯示，此前宇視科技曾派出公司代表與抗議事件頻傳的呼羅珊省的國安領袖會面。宇視科技沒有回應華爾街日報的報導。

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