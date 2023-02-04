中國衛星地面站涉間諜情蒐 擴及南極

南極海南設得蘭群島最大島喬治王島，設有中國第一個南極科學考察站「長城站」。（歐新社檔案照）

2023/02/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中共官媒《環球時報》二日報導，中國將在第二個南極科學考察站「中山站」興建海外衛星地面站，此一中國國家衛星海洋應用中心的海洋觀測衛星地面系統海外衛星地面站建設工程計畫，近日確定已由中國航天科工集團航天建設所屬航天規劃設計集團有限公司得標，有助「海洋經濟高質量發展」，並做為中國「開展南極內陸考察的大本營」。路透指出，中國在全球各地的衛星地面站，已經引起外界對其間諜活動的疑慮。

南極中山站位於印度洋以南、東南極的普里茲灣（Prydz Bay）。該計畫斥資四三九五萬人民幣，此為中國海洋監測衛星網路的一部分。《中國航天報》強調，「也是積極落實我國『十四五』規劃和二○三五年遠景目標綱要所提出的『積極拓展海洋經濟發展空間』，加快建設海洋強國，要堅持陸海統籌，促進海洋經濟高質量發展的重要舉措。」

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中國衛星地面站及對外太空的野心皆不斷增加，國際質疑中方用於從事間諜活動。例如隸屬中國人民解放軍的中國發射和衛星跟蹤控制總局一八年開始在阿根廷巴塔哥尼亞高原操作「內烏肯深空站」，為中國在境外首座太空探測設施，阿根廷政府只能使用一成時間。

擁有全球最大多任務地面站網路的瑞典國有「瑞典航天公司」（SSC），至少二○一一年起准許中國使用其設在瑞典、智利、澳洲的衛星天線，但二○年九月宣布不再續約，不讓中國繼續使用西澳「雅加拉加（Yatharagga）衛星站」，理由是「地緣政治局勢已經改變」。此衛星站就在美國航太總署（NASA）等美方機構所使用的SSC衛星站旁。

中國航天報所刊登的南極科考站「中山站」將興建的海外衛星地面站想像圖。（取自網路）

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