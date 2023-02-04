日韓部署核武 薛瑞福:討論時候到了

日本首相岸田文雄（右一）去年11月登上美國海軍雷根號航空母艦視察，表達日本決心擴軍來力抗中國與北韓威脅。前美國國防部助理部長薛瑞福接受日媒訪問指出，日本是時候考慮部署核武了。（美聯社檔案照）

2023/02/04 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕隨著北韓積極進行戰術核武開發，以及中國迅速加強核武戰力，造成東亞的核武威脅升級，美國國防部前印太安全事務部助理部長薛瑞福在接受日美媒體訪問時表示，對於在日韓部署核武的可能性，他認為現在已到了該討論的時候。

七成南韓人主張自主研發核武

南韓總統尹錫悅上月表示，如果北韓的威脅加劇，韓國就應發展自身的核武，並在境內部署戰術性核武。這是南韓總統首次公開提及擁有自己的核武，也再度燃起了南韓的核武辯論，部分韓媒甚至對美國現有核保護傘的嚇阻效果提出質疑。南韓學術單位也在上月底公布最新民調顯示，有七成南韓受訪者認為南韓有必要自主研發核武，反對者僅有二成多。

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薛瑞福日前接受美國之音訪問時表示，考慮到北韓核威脅，美韓現在討論部署核武絕對合適，不過他也強調，應該首先信賴包括核武保護傘在內的美國延伸威懾。

日本經濟新聞三日也報導對薛瑞福訪談的相關說法。薛瑞福表示，因北韓和中國的軍事現代化和部署行動，「在日韓部署美軍戰術核武的可能性」也被迫到了該進行討論的時候，他表示，這項議題必須在同盟的背景下討論，而現在正是強調提升延伸威懾力與信任的時候。從軍事角度來看，在日韓部署美軍戰術核武的優勢並不大，因射程與能力方面無法進行改善，但北韓和中國增加核武戰力，驅使各界開始討論此一問題。

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