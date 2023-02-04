小檔案／間諜氣球 高空情蒐

小檔案：間諜氣球

2023/02/04 05:30

偵察／間諜氣球（surveillance／spy balloon）

☆何謂間諜氣球：利用高空氣球來從事間諜活動與其他軍事任務，具有廉價、安靜與飛行高度幾乎無人能及等特性。間諜氣球的飛行高度通常在2萬4000公尺到3萬7000公尺，遠高於民航機與戰鬥機，僅U-2等間諜機的飛行高度可與之比擬。

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☆歷史：19世紀美國南北戰爭時就用過間諜氣球進行情蒐，一戰期間廣為使用，二戰期間的日軍曾企圖藉此對美拋投燃燒彈，美國則在冷戰時發射數以百計的高空氣球偵查前蘇聯與中國。儘管因人造衛星與無人機興起而沒落，但仍有不少國家持續使用高空氣球進行情蒐。

☆良窳：相較於人造衛星，高空氣球能夠近距離掃描大片土地，以及能在目標區上空停留更長時間，此外其發射費用也比人造衛星來得更低廉。不過，高空氣球並非直接操控，而是藉由改變其高度以捕捉不同的風流來大致上被引導到目標區域，較易發生類似這次中方自稱的氣象科研氣球「誤入美國」事件。

☆安全威脅：近來出現在美國本土上空的中國高空氣球的具體能耐尚不明，但美國官員稱這些氣球在蒐集超過人造衛星所能取得的有意義情報數據上的能力有限。

資料來源：路透、彭博

製表：編譯張沛元

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