為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北約秘書長訪日 批中擴軍威脅台灣

    北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格，一月卅一日晚間與日本首相岸田文雄舉行會談，確認加強雙方在安全保障領域的合作。（法新社）

    北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格，一月卅一日晚間與日本首相岸田文雄舉行會談，確認加強雙方在安全保障領域的合作。（法新社）

    2023/02/01 05:30

    與日相岸田聯合聲明 不允許武力改變現狀

    〔駐日特派員林翠儀／東京一月卅一日報導〕正在日本訪問的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），一月卅一日晚間與日本首相岸田文雄舉行會談，確認加強雙方在安全保障領域的合作。兩人在會後召開聯合記者會，史托騰柏格公開批判中國，「大幅增強包括核武器在內的軍事力量，威脅台灣」，北約與日本有必要共同應對。

    這是北約秘書長時隔五年再次訪問日本，岸田在會談中歡迎歐洲擴大對印太地區的參與，雙方就安全合作發表聯合聲明。基於由中國引發的「台灣有事」風險，聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，並明確記載「任何地方都不允許憑藉武力改變現狀」，對於中國與俄羅斯的軍事合作表示嚴重關切。

    另外，對於中國積極加強軍事力量、擴大軍事活動等，雙方也強烈敦促中國提高透明度，並進行裁軍方面的合作。這是日本和北約的聯合文件中，首次加入有關中國擴軍的記述。

    史托騰柏格在會談中表示，在歐洲發生的事，也會對亞洲的安全保障造成影響，雙方對「歐洲大西洋與印度太平洋安全保障不可分」認識一致。對於日本去年底修訂國家安全戰略三文件，史托騰柏格表示高度肯定，卅一日上午還前往位於埼玉縣的航空自衛隊入間基地訪問，參觀日本國產C-2運輸機等裝備。

    雙方將加強混合戰安保合作

    這次會談不僅確認日本和北約將加強安保合作，還將提高層次，包括網路、太空和假訊息等「混合戰」應對合作。史托騰柏格強調，烏克蘭戰爭顯示雙方安全緊密相連，一旦俄羅斯總統普廷獲勝，將對全球傳達「使用武力就能達到目的」的危險訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播