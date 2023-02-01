北約秘書長訪日 批中擴軍威脅台灣

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格，一月卅一日晚間與日本首相岸田文雄舉行會談，確認加強雙方在安全保障領域的合作。（法新社）

2023/02/01 05:30

與日相岸田聯合聲明 不允許武力改變現狀

〔駐日特派員林翠儀／東京一月卅一日報導〕正在日本訪問的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），一月卅一日晚間與日本首相岸田文雄舉行會談，確認加強雙方在安全保障領域的合作。兩人在會後召開聯合記者會，史托騰柏格公開批判中國，「大幅增強包括核武器在內的軍事力量，威脅台灣」，北約與日本有必要共同應對。

這是北約秘書長時隔五年再次訪問日本，岸田在會談中歡迎歐洲擴大對印太地區的參與，雙方就安全合作發表聯合聲明。基於由中國引發的「台灣有事」風險，聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，並明確記載「任何地方都不允許憑藉武力改變現狀」，對於中國與俄羅斯的軍事合作表示嚴重關切。

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另外，對於中國積極加強軍事力量、擴大軍事活動等，雙方也強烈敦促中國提高透明度，並進行裁軍方面的合作。這是日本和北約的聯合文件中，首次加入有關中國擴軍的記述。

史托騰柏格在會談中表示，在歐洲發生的事，也會對亞洲的安全保障造成影響，雙方對「歐洲大西洋與印度太平洋安全保障不可分」認識一致。對於日本去年底修訂國家安全戰略三文件，史托騰柏格表示高度肯定，卅一日上午還前往位於埼玉縣的航空自衛隊入間基地訪問，參觀日本國產C-2運輸機等裝備。

雙方將加強混合戰安保合作

這次會談不僅確認日本和北約將加強安保合作，還將提高層次，包括網路、太空和假訊息等「混合戰」應對合作。史托騰柏格強調，烏克蘭戰爭顯示雙方安全緊密相連，一旦俄羅斯總統普廷獲勝，將對全球傳達「使用武力就能達到目的」的危險訊息。

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