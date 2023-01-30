違反國際制裁 中企轉賣荷晶片給俄國

數百萬顆荷蘭企業生產的晶片被發現遭到中間商中國和香港企業以轉賣等方式，流入俄國。圖為恩智浦生產的晶片。（彭博）

2023/01/30 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕荷蘭「國家新聞台」（NOS）與電視節目「新聞一小時」（Nieuwsuur）共同調查發現，包括恩智浦（NXP）、安世半導體（Nexperia）等荷蘭半導體公司生產的數百萬顆微晶片，去年被中間商以轉賣等方式流入因入侵烏克蘭遭歐美制裁的俄羅斯，其中數百件貨物交付給與俄國國防產業有關的三家俄企，被點名的中間商則是中國企業。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）開源情報與分析研究組主任柏恩（James Byrne）指出，「一系列荷蘭元件對俄國的戰爭機器至關重要，這些晶片通常可在幾乎所有類型的俄國軍用無人機與其他精準武器上找到，例如巡弋飛彈」。

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數百萬顆流入俄軍武器

烏克蘭政府去夏要求柏恩團隊檢視廿七種俄國武器系統，結果當中十種，包括俄國裝甲榴彈砲、飛彈與攻擊直升機中發現有恩智浦晶片，在俄國無人機中也發現恩智浦與安世晶片，「所有這些武器都被莫斯科用來殺害烏克蘭軍民」。

恩智浦與安世半導體表示，遵守所有制裁規範，沒有與俄企交易，也禁止客戶將晶片轉賣俄國組織。安世稱該公司以軟體監控晶片的分銷鏈，一旦發現違反制裁就會切斷未來供應，但晶片轉賣第三方實在難以防範。荷蘭外交部則表示，「對此事件感到憂心，將與歐盟共同尋求有效方法，防止中間商轉賣問題」。

荷蘭海牙戰略研究防衛專家博爾德（Patrick Bolder）說，這令人痛心，荷蘭是挺烏陣營一員，但卻被中間商由後門為強大侵略者的武器生產做出貢獻；遺憾的是，中間商只要能繼續向俄國轉售晶片，該問題幾乎難以避免。

NOS報導，中間商是中國與香港企業，包括信諾電子、希瑪科技（Sigma）與新全電子（Xin Quan），前兩家有共同持有人，佔荷蘭晶片交付量五成。

報導說，取得荷蘭晶片的中企逐月將運算晶片出口俄國，國際制裁雖越趨嚴格，但近幾月出口並未下降。

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