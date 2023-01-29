共和黨全委會改選 川粉主席連任

美國共和黨全國委員會主席麥丹尼爾廿七日在主席選舉中順利連任，顯示支持她續坐主席寶座的前總統川普在共和黨內仍有一定影響力。（法新社）

2023/01/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕內部分裂嚴重的美國共和黨廿七日舉行全國委員會主席選舉，前總統川普屬意的現任女主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel），高票擊敗被視為將在二○二四年總統大選黨內初選挑戰川普的佛羅里達州州長迪尚特支持的人選，顯示原本據信已因去年期中選舉失利而在黨內失勢的川普，對共和黨仍有一定影響力。

這場共和黨全國委員會（RNC）主席選舉，有如二○二四年總統大選共和黨候選人黨內初選的代理人之戰，一六八名共和黨全國委員在加州達納角的一處度假村改選主席，結果麥丹尼爾拿下一一一票順利連任，迪尚特支持的印度裔女律師狄隆（Harmeet Dhillon）票數還不到麥丹尼爾一半。

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麥丹尼爾連任後表示，黨只要團結，必能在二○二四年總統大選中勝出。川普已宣布爭取代表共和黨問鼎白宮，在去年期中選舉連任的迪尚特雖未表態，但普遍被視為川普回鍋白宮之路上的主要黨內勁敵。去年期中選舉紅潮未現，外界一度認為川普在共和黨內已漸式微，但廿七日的主席選舉結果顯示，川普影響力怕是仍在。

美國政治學者席勒（Wendy Schiller）說，迪尚特力挺獲極右派國會共和黨人支持的狄隆，意在做得比川普更右來取勝，企圖以共和黨未來新主自居；畢竟若無意白宮大位，實在無需置喙全國委員會主席選舉。

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