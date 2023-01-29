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    俄軍急了 趁增援戰車抵烏前加強攻勢

    烏東頓巴斯地區27日遭受砲擊地點揚起濃煙。（歐新社）

    烏東頓巴斯地區27日遭受砲擊地點揚起濃煙。（歐新社）

    2023/01/29 05:30

    〔編譯綜合報導〕烏克蘭駐法國大使奧梅利琴科廿七日向美國有線電視新聞網（CNN）證實，西方國家共承諾將有三二一輛戰車輸送烏國。根據烏方消息，俄羅斯見西方國家正陸續對烏增援，開始對烏東頓內茨克州的巴赫姆特及西南部布格列達爾鎮（Vuhledar）加強攻勢；烏國國安與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫警告，俄軍預計在二月廿四日侵烏戰爭滿一週年前展開新一波攻勢。

    目前已知承諾援烏的戰車，包括德國、美國等西方國家陣營逾百輛，希望把多個西方國家使用的德製豹二主力戰車湊齊兩營；波蘭廿七日宣布，將增援六十輛戰車，其中卅輛為PT91（俄製T72主力戰車升級版），另有十四輛豹二。

    烏、俄兩軍廿七日在布格列達爾鎮激烈交戰，爭奪控制權。俄方聲稱包圍這座城市和隨後的解放行動，足以解決很多問題，「布格列達爾很快就會成為我們非常重要的新功績」。美國智庫「戰爭研究所」研判，俄國進攻此鎮可能是「一系列破壞性攻擊」的一部分，「旨在限制烏方未來可能的反擊行動。」

    烏軍指出，俄軍近日另漸進式地滲透巴赫姆特市，烏方在當地正面臨繼續血腥巷戰或及時撤退以保全軍隊的困難抉擇；因烏軍在該市以西已取得更容易防禦的更高據點，這座城市在烏國指揮官眼中已無太大戰略價值，但它在近月戰事中具有「象徵性重大意義」。

    普廷二、三月擬有新攻勢

    根據彭博報導，俄國總統普廷計畫在二月或三月對烏克蘭發動新攻勢，目標在奪回主動權，施壓烏克蘭與其盟友同意停火，讓俄國能保有目前佔領區的控制權。消息人士透露，俄軍可能在春天再下達新一波動員令，徵召更多軍人應戰。

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