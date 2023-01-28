韓續管制中客 日5/8脫罩降級

南韓政府宣布延長暫停簽發中國公民短期簽證。圖為1月中抵達南韓仁川機場的中國旅客，推著行李經過機場一處篩檢站。（美聯社）

2023/01/28 05:30

南韓停發中國公民短簽延至228

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國本地武漢肺炎疫情延燒之際，南韓當局廿七日宣布，停發中國公民短期入境簽證的措施延至二月廿八日，以免受當地農曆春節後潛在感染潮影響。日本方面則決定，五月八日起將武肺調降為與季節性流感相同的傳染病等級；而香港也不排除下月中旬起逐步取消口罩令等防疫措施。

南韓近兩週境外移入 過半來自中國

南韓中央災難安全對策本部一月二日以中國國內疫情嚴峻為由，暫停向中國公民簽發短期入境簽證，外交、商務和人道需求除外，原定措施期限為卅一日。該部表示，南韓境內目前防疫形勢良好，但不能完全排除春節後海外輸入確診病例、導致疫情再次擴散的可能性，因此將延長相關措施至二月廿八日。若中國疫情趨穩，也可能提前重啟簽證核發。針對中方可能升級報復措施，南韓外交部則重申會與北京密切溝通，中方所有措施應「僅基於防疫理由」。

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南韓官方數據顯示，近兩週境外移入病例一四○四例，八九○例來自中國。二日起針對中國短期入境人士落地採檢，六千九百人之中陽性率為十．四％。

日調降武肺與流感同級 不強制戴罩

與此同時，日本首相岸田文雄廿七日宣布，厚生勞動省感染症小組拍板定案，將武漢肺炎分類等級，從與結核病、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同等級的第二類，調降為與季節性流感相同的第五類，日期訂在黃金週長假後的五月八日，讓相關政府單位和醫療機構有充足準備時間，屆時社會和經濟活動將恢復正常，室內外皆不強制戴口罩，感染者及親密接觸者行動不再受限，海外人士入境也可望完全不用繳交PCR報告或進行防疫隔離。

「共同社」另引述消息指出，有關感染者治療費用，岸田政府預計三月間決定補助金額和效期。

香港擬二月中起分階段取消口罩令

此外，香港政府防疫專家顧問劉宇隆受訪表示，當地確診病例逐漸減少，儘管之後可能偶有反覆，但不會持續上升，建議二月中下旬起分階段取消口罩令，惟醫療機構、安養院等高危險地點應暫不取消。另一政府顧問、香港大學教授袁國勇則認為，應待三、四月氣溫回升至攝氏廿度以上再解除口罩令。

中國各地瞞疫 染疫死亡數龐大難計

中國各地瞞疫一再成為焦點。武漢一位接近民政部門的人士陳和陽向「自由亞洲電台」透露，該市人口約九十多萬的黃陂區，一個月內有超過五千人死於武肺或相關併發症，遠高於中國當局對外公布的數字。他提到，當局不披露醫院以外的染疫死亡人數，但只要查核民政局發放的殯葬費用，即一目了然。另一武漢田姓居民則說，先前官方公布一個月內死亡近六萬人，僅是正規醫療機構的人數，在民間、自家、非正規機構死亡的人數其實更加龐大，官方卻不願面對。

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