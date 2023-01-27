盜美航太衛星技術 中國收買在美工程師

31歲的中國工程師紀超群，被控為中國國安機構蒐集具有航太和衛星科技專業的美國科學家和工程師情資，涉及從事間諜活動，25日遭美國法院判刑8年。（取自網路）

2023/01/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕卅一歲中國工程師紀超群（Ji Chaoqun，音譯）被控蒐集具有航太和衛星科技專業的美國科學家和工程師情資，並提供給北京當局，涉及從事間諜活動，廿五日遭美國法院判刑八年，這是一連串中國商業間諜遭美國判刑的最新案例。

去年九月，芝加哥一個聯邦陪審團，裁定紀超群兩項罪名成立，一是串謀充當中國國家安全部代理人而未先通知美國司法部長，另一項是向美國陸軍做出實質性的虛假陳述。

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檢方指控，在紀某於二○一三年來到美國並在芝加哥伊利諾理工學院學習工程學之前不久，就成了中國國安部特工網羅對象。檢察官說，在回國過寒假後，中國國安部人員招待他「吃喝玩樂」，他最終獲得一份絕密合約，宣誓效忠該機構，同意「將餘生奉獻給國家安全。」

為北京提供科學家個資 中國工程師判8年

司法部表示，紀某在江蘇省國家安全廳六局副處長徐延軍的指導下工作，紀某在二○一八年九月遭逮捕，被控提供中國情報單位有關八名科學家及工程師的個資，這些人都是來自中國或台灣，已歸化為美國公民，有些人是美國國防承包商。

江蘇省國家安全廳是中國重要情報單位，參與多項非法取得美國工業和商業機密的計畫。據檢方說法，前述一項間諜任務，是為了獲取美國先進的航太和衛星技術。

紀某二○一六年從伊利諾理工學院畢業一年後，透過一項計畫加入美國陸軍預備役；這項計畫招募具有對國家利益至關重要技能的外籍人士，而他被指在申請及面試時，謊報自己過去七年未曾與外國政府接觸。

法新社報導，紀超群案顯然與中國近年來企圖竊取奇異航空（GE Aviation）和其他航太公司的商業機密有關，包括美國軍事供應商的商業機密。奇異航空是全球領先的飛機引擎製造商之一。

徐延軍是這方面行動的關鍵人物，二○一八年在比利時被捕，隨後引渡至美國受審，前年十一月因從事經濟間諜活動和企圖竊取商業機密被判有罪，去年十一月遭判刑廿年。

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