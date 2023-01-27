盜美航太衛星技術 中國收買在美工程師
〔編譯陳成良／綜合報導〕卅一歲中國工程師紀超群（Ji Chaoqun，音譯）被控蒐集具有航太和衛星科技專業的美國科學家和工程師情資，並提供給北京當局，涉及從事間諜活動，廿五日遭美國法院判刑八年，這是一連串中國商業間諜遭美國判刑的最新案例。
去年九月，芝加哥一個聯邦陪審團，裁定紀超群兩項罪名成立，一是串謀充當中國國家安全部代理人而未先通知美國司法部長，另一項是向美國陸軍做出實質性的虛假陳述。
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檢方指控，在紀某於二○一三年來到美國並在芝加哥伊利諾理工學院學習工程學之前不久，就成了中國國安部特工網羅對象。檢察官說，在回國過寒假後，中國國安部人員招待他「吃喝玩樂」，他最終獲得一份絕密合約，宣誓效忠該機構，同意「將餘生奉獻給國家安全。」
為北京提供科學家個資 中國工程師判8年
司法部表示，紀某在江蘇省國家安全廳六局副處長徐延軍的指導下工作，紀某在二○一八年九月遭逮捕，被控提供中國情報單位有關八名科學家及工程師的個資，這些人都是來自中國或台灣，已歸化為美國公民，有些人是美國國防承包商。
江蘇省國家安全廳是中國重要情報單位，參與多項非法取得美國工業和商業機密的計畫。據檢方說法，前述一項間諜任務，是為了獲取美國先進的航太和衛星技術。
紀某二○一六年從伊利諾理工學院畢業一年後，透過一項計畫加入美國陸軍預備役；這項計畫招募具有對國家利益至關重要技能的外籍人士，而他被指在申請及面試時，謊報自己過去七年未曾與外國政府接觸。
法新社報導，紀超群案顯然與中國近年來企圖竊取奇異航空（GE Aviation）和其他航太公司的商業機密有關，包括美國軍事供應商的商業機密。奇異航空是全球領先的飛機引擎製造商之一。
徐延軍是這方面行動的關鍵人物，二○一八年在比利時被捕，隨後引渡至美國受審，前年十一月因從事經濟間諜活動和企圖竊取商業機密被判有罪，去年十一月遭判刑廿年。