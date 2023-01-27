無意上中國天宮 歐洲太空總署不再合作

歐洲太空總署署長阿施巴赫表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，首次明確表示該機構不再致力於在載人太空計畫領域與中國合作。（歐新社檔案照）

2023/01/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對歐洲和中國的太空計畫合作，歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站，首次明確表示該機構不再致力於未來與中國在載人太空計畫領域合作。

不再與中國合作載人太空計畫

阿施巴赫廿三日在法國巴黎舉行的記者會上表示，ESA沒有預算，也沒有政治許可和意圖參與中國太空站。至於歐洲是否將參與中國和俄羅斯合作的「國際月球科研站」（International Lunar Research Station），阿施巴赫則沒有回應。在阿施巴赫發表前述言論之際，歐洲太空總署的廿二個成員國，才剛批准創紀錄的近一七○億歐元（約五七○○億台幣）預算，以支持ESA未來三年的計畫。其中，約五％的資金將用於國際太空站（ISS），ESA自一九八○年代來一直是ISS成員，負責年度開支的八．三％。

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ESA和中國載人航天工程辦公室在二○一四年簽署一項協定，將其夥伴關係提升到新的層次。中國去年底在低地球軌道上完成建造的天宮太空站，是歐中太空合作的關鍵領域之一。二○一七年，ESA派出兩名太空人與中國太空人，在山東省煙台市進行為期九天的聯合訓練，並聲稱最終目標是與中國建立長期合作關係，在二○二○年代後期將歐洲太空人送往中國太空站。

疫情加烏戰 歐中太空合作冷卻

然而，歐中太空合作近年來已經冷卻，雙方都沒有更新相關進展。香港南華早報引述北京一名匿名太空科學家報導，這項消息雖然不幸，但並非完全出乎意料。在過去幾年裡，由於武漢肺炎和烏克蘭情勢，使中國和歐洲的合作變得愈來愈困難。

天宮太空站是中國從二○二一年開始興建的模組化太空站系統，為人類自一九八六年的俄羅斯和平號太空站及一九九八年的美俄國際太空站後，所建造的第三座大型在軌空間實驗平台，也是中國載人太空飛行工程「三步走」發展戰略中的「第三步」。按計畫，天宮太空站將於二○二三年轉入常態化營運模式，國際合作計畫載荷也將陸續進入太空站展開實驗。

歐洲太空總署署長阿施巴赫表示，沒有計畫將歐洲太空人送到新完工的中國天宮太空站。（取自維基百科）

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