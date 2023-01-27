推翻北京協議 斐濟拒中代訓軍警

美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）去年四月拍攝的衛星照片顯示，西沙群島最大島永興島上四座藍頂結構體，應為地對空飛彈陣地。（翻攝自自由亞洲電台網頁）

2023/01/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此中國積極擴大在太平洋諸島國的影響力之際，去年底上台的斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）日前接受澳洲媒體訪問時表示，將一改前朝的親中立場、強化與傳統盟邦澳洲的軍事與外交關係，以及拒絕北京培訓斐濟軍警。

不再親中 新政府將更支持澳紐

拉布卡在接受「澳洲人報」訪問時說，中國正日益努力鞏固其影響力，但他相信，堅守「你更了解的人總是更安全的」，意味他的政府將會支持老友澳洲與紐西蘭更勝北京當局。

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在斐國前總理巴依尼馬拉馬執政期間，中國對斐濟的影響力激增，拉布卡對此感到震驚，承諾他的政府不會接受索羅門群島式的協議，允許中國培訓斐濟軍警…「我們希望保持與鞏固我們的主權戰略資產」。拉布卡說，北京當局可能會想代訓斐濟軍警，但這對斐濟而言是非常困難的決定，因為斐濟已與澳洲有國防合作計畫，以及與紐西蘭有軍事援助計畫。

也不出售機場海港等關鍵基建

拉布卡還強調，在簽訂任何其他協議之前，必須仔細考慮，因為這些協議可能會產生反作用。報導指出，拉布卡示意將推翻與北京達成、中國警察可被借調至斐濟警察局長辦公室的協議。該協議令許多斐濟警察大為不滿，拉布卡也認為該協議不該繼續，因為中斐兩國司法制度有別；斐濟是基於英國的制度，他所領導的政府更願意繼續採行熟悉的系統。此外，儘管斐濟經濟狀況不穩，拉布卡並不考慮對中國或其他外國利益團體出售如機場和海港等關鍵基礎建設。

中在西沙永興島飛彈營已完工

此外，自由亞洲電台英文版廿五日報導，根據美國馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）上週公佈的最新衛星影像，去年四月拍攝的畫面顯示，中國在西沙群島的永興島上的飛彈營已興建完工，有四棟屋頂可伸縮的建築物，其中一棟的屋頂半開，內部看似有地對空飛彈發射器。中國過去在南沙群島的幾個礁島上也蓋有這種有伸縮屋頂的類似的建築，意味解放軍如今在南沙與西沙群島皆永久備妥地對空飛彈。

永興島是中國在南海控制的最大天然島嶼，二○一二年中國設立三沙市，以永興島為首府，隸屬海南省，成為西沙群島、中沙群島、南沙群島的行政中心。在二○一六年時，就曾被其他衛星影像公司拍攝到部署紅旗九型飛彈。該型飛彈射程達兩百公里，對他國軍機構成嚴重威脅。

斐濟新總理拉布卡將加強與澳洲的軍事和外交關係，推翻與北京達成的協議，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊。（美聯社檔案照）

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