英42所大學與中合作 風險連結大增

英國泰晤士報調查報導指出，包括劍橋大學在內的逾40所英國大學院校，與涉及中國核武、間諜活動、迫害新疆維吾爾族等惡意活動的機構合作。（路透檔案照）

2023/01/26 05:30

擋下10餘件研究成果及技術對中出口申請

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國《泰晤士報》調查報導指出，英國多達四十二所大學過去五年和中國境內「令人憂心」的機構存在「風險連結」，因後者涉及新疆維吾爾自治區種族滅絕、開發核武、間諜與駭客活動、國防研究等中國政府主導的「惡意活動」；根據澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）評估，其中廿二個計畫屬「非常高風險」，因所涉中方機構與中共政府及軍方有密切關聯。

報導另提及，英國政府二○一八年至去年六月曾擋下十餘件英國大專院校研究成果及技術對中出口許可申請案，其中九件涉及「軍民兩用」技術或產品。報導指此為英國保守黨籍前首相卡麥隆一五年和中國習近平政府展開多領域合作的「黃金時代」遺緒，英國大學雖非有意識協助中方，但仍不應低估中國大力發展「軍民融合」下的軍事風險。

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劍橋大學與北京清華也有協議

包括學術聲望一流的劍橋大學，曾與北京清華大學簽訂協議；而清大做為習近平母校，開發聲音辨識技術有侵害新疆人權之疑，並涉嫌參與網路攻擊和國防研究。蘇格蘭的羅伯特戈登大學等四校，則和哈爾濱工程大學合作，後者參與中國人民解放軍潛艦、水下武器和軍艦計畫，並進行核潛艦研究。還有一批英國大學和北京航空航天大學、北京理工大學等「國防七校」合作，此七校疑似共軍白手套，為中國軍方竊取外國科學研究成果，二○年被美國列為制裁黑名單。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）告訴「自由亞洲電台」（RFA），英國高等院校和中國合作由來已久，但《泰晤士報》揭露的英校數量及中方所涉惡行仍讓他深感震驚，「我們不應和參與種族滅絕等暴行，以及為我們帶來威脅的中國機構合作」。

但英國《金融時報》指出，英國大學已配合當局呼籲，開始將招生觸角轉往其他國家。去年截至九月，共計對印度發出十二萬多張學生簽證，逐年攀升；過去最大宗的中國則為十一萬六千多張，首度居次。

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