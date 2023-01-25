《媽的》奧斯卡入圍11項 楊紫瓊爭后 對上凱特布蘭琪

華人女星楊紫瓊憑主演《媽的多重宇宙》入圍最佳本屆奧斯卡影片、導演等共11項大獎，並將與勁敵《TÁR塔爾》女主角凱特布蘭琪，在影后獎項上演雙強對決。（路透）

2023/01/25 05:30

〔記者鍾志均／綜合報導〕第九十五屆奧斯卡金像獎於台灣時間昨晚公布入圍名單，六十歲華人女星楊紫瓊憑主演《媽的多重宇宙》入圍最佳影片、導演、原創劇本等，共十一項，成為本屆入圍最大贏家。

《媽的》今年鋒頭正旺，不僅入圍奧斯卡最佳女主角，同片華裔男星關繼威、潔美李寇蒂斯、許瑋倫等男女配角通通入圍，十分風光。

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影后部分，楊紫瓊將對上勁敵《TÁR塔爾》凱特布蘭琪，兩人在頒獎季以來鹿死誰手，最終在奧斯卡項目上演「雙強對決」，女主角還包括《金髮夢露》安娜德哈瑪斯、《法貝爾曼》蜜雪兒威廉絲、《To Leslie》安德麗亞瑞斯波羅格等人一同爭后。

在影帝方面，先前才拿下金球獎音樂喜劇類影帝的柯林法洛，則將和布蘭登費雪一爭高下，其他入圍的包括「貓王」奧斯汀巴特勒、《倫敦生之戀》比爾奈伊以及《日麗》保羅麥斯卡。

最佳國際電影部分，南韓導演朴贊郁執導、湯唯主演的《分手的決心》遺憾未能擠進最後前五強，而由金球獎「最佳外語片」《阿根廷，1985》順利入選，其他強片還有德國《西線無戰事》、《親密》、《如果驢知道》等，每部都是必看佳片。

「第九十五屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」將由脫口秀主持人吉米金摩擔綱主持，台灣時間三月十二日上午在洛杉磯杜比劇院舉行。

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