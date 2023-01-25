中國情蒐他國 連燈泡都藏風險

專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

2023/01/25 05:30

美風險公司：中國家電、汽車晶片如特洛伊木馬

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國的情報刺探活動無所不在！美國風險顧問公司OODA Loop提供給英國政府參考的最新報告指出，中國製移動式物聯網（cellular IoT，CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，並透過5G網路傳輸數據，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控，連燈泡都可能構成國安風險。

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這份廿三日發表的報告，是由兼具中、港、台經驗的前英國資深外交官彭朝思（Charles Parton）負責撰寫，他曾擔任英國國會外交委員會中國事務特別顧問，現為英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員。報告強調，中國CIoT模組構成的潛在國安風險，恐大於中國手機和其他電信設備，英國和其他西方國家有必要儘快排除這類中國模組，以免為時已晚。

CIoT可見於汽車、電腦、冰箱、智慧型手錶、智慧型電表、信用卡刷卡機，以及其他可透過手機應用程式（App）操控的電子裝置，甚至包括燈泡和浴缸。

報告指出，上海移遠通信技術（Quectel）、廣和通（Fibocom）和中國移動（China Mobile）等三家中國企業，已掌握約五十四％的全球CIoT設備市場，在連線服務的市場佔比更高達七十五％，客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）和戴爾（Dell）等跨國大企業。

中國可透過CIoT模組追蹤美國武器流向，推斷是否流向台灣，掌握各國官員的人際網絡和維安人員動向，以及機敏資料擁有者，據此進一步展開收編或脅迫行動，甚至藉由這類系統癱瘓各國基礎設施。報告呼籲各國自供應鏈排除中國產品，並儘速清查政府機關的使用情況。

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