為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國情蒐他國 連燈泡都藏風險

    專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

    專家指出，中國製移動式物聯網（CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控。圖為中國上海移遠通信技術（Quectel）的CIoT模組。（取自上海移遠通信技術公司官網）

    2023/01/25 05:30

    美風險公司：中國家電、汽車晶片如特洛伊木馬

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國的情報刺探活動無所不在！美國風險顧問公司OODA Loop提供給英國政府參考的最新報告指出，中國製移動式物聯網（cellular IoT，CIoT）模組可蒐集用戶動態情資，並透過5G網路傳輸數據，將家電用品及汽車的內置晶片變成「特洛伊木馬」，對包括個人、武器及物資和技術供應鏈在內的目標進行情蒐與監控，連燈泡都可能構成國安風險。

    這份廿三日發表的報告，是由兼具中、港、台經驗的前英國資深外交官彭朝思（Charles Parton）負責撰寫，他曾擔任英國國會外交委員會中國事務特別顧問，現為英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員。報告強調，中國CIoT模組構成的潛在國安風險，恐大於中國手機和其他電信設備，英國和其他西方國家有必要儘快排除這類中國模組，以免為時已晚。

    CIoT可見於汽車、電腦、冰箱、智慧型手錶、智慧型電表、信用卡刷卡機，以及其他可透過手機應用程式（App）操控的電子裝置，甚至包括燈泡和浴缸。

    報告指出，上海移遠通信技術（Quectel）、廣和通（Fibocom）和中國移動（China Mobile）等三家中國企業，已掌握約五十四％的全球CIoT設備市場，在連線服務的市場佔比更高達七十五％，客戶包括特斯拉（Tesla）、惠普（HP）、英特爾（Intel）和戴爾（Dell）等跨國大企業。

    中國可透過CIoT模組追蹤美國武器流向，推斷是否流向台灣，掌握各國官員的人際網絡和維安人員動向，以及機敏資料擁有者，據此進一步展開收編或脅迫行動，甚至藉由這類系統癱瘓各國基礎設施。報告呼籲各國自供應鏈排除中國產品，並儘速清查政府機關的使用情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播