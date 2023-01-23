文件門延燒 拜登私宅又搜出6機密文件

美國總統拜登位於德拉瓦州威明頓市的私宅，廿日遭到聯邦調查局幹員搜索。（美聯社）

2023/01/23 05:30

外界首次得知 由FBI執行搜查

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登「文件門」持續延燒，繼去年十一月、十二月及本月中，拜登位在華府的智庫辦公室，及德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的住家，分別被發現他擔任副總統期間的機密文件後，他的私人律師廿一日證實，美國司法部廿日再度大規模搜索拜登住家長達近十三小時，又搜出六份機密文件。這是外界首次公開得知搜查行動是由聯邦調查局（FBI）探員進行，升高了拜登在法律和政治利害關係上的緊張程度。

此外，在拜登為競選連任佈局關鍵時刻，紐約時報報導，白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）將在未來幾週內宣布辭職，可能在拜登二月七日發表國情咨文後正式請辭，成為拜登上任兩年來，其核心幕僚群的最大人事變動。克蘭協助拜登推動國會支持通過重大法案，包括基礎建設法案和降低通膨法案。

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時機敏感 白宮幕僚長傳將辭職

法新社報導，克蘭辭職的時間點，適逢拜登任內的重要時刻，因為八十歲的拜登可能會在未來幾週宣布是否在二○二四年競選連任。

美聯社報導，拜登的律師包爾（Bob Bauer）表示，聯調局探員廿日前往拜登德拉瓦州的住家，搜索近十三個小時，找到六份政府機密檔案，日期可溯及拜登在一九七三年到二○○九年擔任參議員、二○○九年至一七年擔任副總統時期；還帶走部分拜登的手寫筆記，多為他在副總統任內所記錄，但官方尚未公開相關資料的機密層級。

包爾說，司法部事先與拜登的律師協調，拜登及第一夫人吉兒當時不在家，但已授權FBI探員入內搜查。

拜登十九日表示，他「全力配合，並期待儘快解決這個問題」，堅稱在發現相關文件歸檔錯誤後，立即將其移交給國家檔案局和司法部，此事純屬「無心之過」。然而，拜登在批評前總統川普私藏密件「不負責任」後，自己也被發現有相同行為，不僅引發共和黨籍國會議員連番砲轟，對他可能競選連任的佈局也將造成衝擊。

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