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    中國再增1.2萬染疫死 被譏少兩個零

    中國疾病預防控制中心廿二日公布，十三日至十九日新增武漢肺炎住院死亡病例數一二六五八。圖為四川省眉山市彭山區人民醫院醫護人員搶救病患。（路透）

    中國疾病預防控制中心廿二日公布，十三日至十九日新增武漢肺炎住院死亡病例數一二六五八。圖為四川省眉山市彭山區人民醫院醫護人員搶救病患。（路透）

    2023/01/23 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國疾病預防控制中心廿二日公布，十三日至十九日單週新增武漢肺炎住院死亡病例一萬二六五八人，其中六一八例因武肺病毒導致呼吸功能衰竭死亡，其餘一萬一九七七例為慢性疾病合併武肺感染死亡。連同此前公布的五萬九九三八起死亡病例，自去年十二月八日至今年一月十九日，累計住院染疫死亡病例僅七萬二五九六例，再度遭到網友質疑：「是不是掉了兩個零？」

    路透報導，中國各地火葬場加速消化染疫遺體的情況未見趨緩，火化設備和物資短缺，相關費用持續攀升：廣東省汕頭市一間殯儀館近期緊急採購兩座焚化爐，四川自貢市一間殯葬服務中心新添購的柴油量，比年均採購量多出四十％。

    中疾控公布的死亡數據一度衝上微博熱搜，網友紛紛質疑「是一個城市的數據嗎？」，「隨你怎麼算」，「別再發布了，連個標點符號都沒人信。」

    中國網路監管機構十八日宣布，為避免渲染「灰暗情緒」，將在春節期間「查處編造春節疫情走勢、虛構病患經歷等問題」，並嚴格管控藉發布「回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息」刻意散布焦慮情緒、渲染社會陰暗面等問題。網友指稱，疫情在春節後恐朝向醫療落後的農村擴散，當局怕真實狀況被返鄉民眾揭露，只能先下手為強。

    中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友廿一日在「微博」表示，自官方解封以來，已有八十％人口染疫，未來二至三個月爆發第二波疫情的可能性很小。

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