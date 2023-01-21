美軍援烏25億美元 西方施壓德放行坦克

德國國防部長皮斯托瑞亞斯（左起）、美國國防部長奧斯汀、烏克蘭國防部長列茲尼科夫在會議上談話。（法新社）

2023/01/21 05:30

50國國防部長開會 德國堅持要美國先同意援烏M1坦克

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國十九日宣布價值二十五億美元軍援烏克蘭方案，包括五十九輛布萊德雷步兵戰車、九十輛史崔克裝甲運兵車、八套復仇者防空系統、兩千枚反裝甲火箭、海馬士彈藥等。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美方已提供逾二七四億美元援助。

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與此同時，包含北約盟國在內等約五十個西方國家國防首長二十日在德國召開負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」會議，準備向烏克蘭挹注重大軍援。英國、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、丹麥、捷克、荷蘭、斯洛伐克十九日在聯合聲明提到，這筆空前的援贈包含步兵戰車、重火炮、防空系統、彈藥、主戰坦克，這將會是烏軍首次獲得西方製主戰坦克。

此次會議焦點是向德國施壓，希望德方同意提供豹二式坦克。但德國國防部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）在會議中午休息時分透露，各方目前對此仍無共識。他否認德國從中作梗，強調已下令調查德國可以用來援烏的豹二式坦克數目，以便在達成決定後能快速馳援。

德國總理蕭茲仍拒絕接受波蘭帶頭提出的捐贈坦克建議，擔心此舉恐激怒俄羅斯，導致戰況升級，堅持要等華府願意提供烏克蘭美製M1艾布蘭主戰坦克後，才會跟進。對此，美國國防部長奧斯汀在會議上警告，俄羅斯正重整軍備，現在不是慢下來、而是應加強打擊的時候，「歷史正看著我們」。

德國不捐 波蘭、丹麥和芬蘭願捐贈

波蘭總理莫拉維茨奇十八日抨擊，德國是北約裡最不積極的國家，並表示，德國同意與否屬於次要問題，若是沒獲得首肯，波蘭就會自己捐贈。丹麥與芬蘭已表明願意跟進。

歐洲至少有十二國使用豹二式坦克，若要轉贈依照當初軍購合約必須得到德國同意。目前烏、俄都是使用蘇聯時期坦克作戰，烏國若取得豹二式坦克，將可有效抵銷俄軍火砲優勢，且有後勤補給與維修的優勢，比起昂貴、操作複雜、維修困難的M1艾布蘭坦克更適合烏軍。

俄揚言傳統戰爭若挫敗 恐觸發核戰

對於西方援烏動作頻頻，俄羅斯前總統麥德維傑夫十九日再次警告，一個核武強權在傳統戰爭挫敗，恐將觸發核戰。英國「衛報」十九日報導，克林姆林宮已在國防部大樓等莫斯科市中心建築架設鎧甲-S1防空系統。這套中短程防空飛彈系統可用來抵禦直升機、巡弋飛彈、無人機等攻擊。

此外，美國中央情報局局長伯恩斯近期密訪基輔，與烏國總統澤倫斯基和情報官員會面，告知美國對俄國未來軍事動向的評估，強調美方會持續支持烏國抵禦侵略。

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