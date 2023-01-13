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    聚焦中國 日相警告：今日烏克蘭 明日亞洲

    英日兩國首相十一日簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署軍隊，加強兩國安保關係，並將其重要性比擬一九○二年簽署的「英日同盟」。（法新社）

    英日兩國首相十一日簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署軍隊，加強兩國安保關係，並將其重要性比擬一九○二年簽署的「英日同盟」。（法新社）

    2023/01/13 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相岸田文雄正在歐美五國進行訪問，預計十三日與美國總統拜登會面。岸田在出發前接受「華盛頓郵報」訪問時警告，「今日的烏克蘭，可能是明天的亞洲」。

    華郵提到，岸田原是自民黨的鴿派，但他在專訪中提到，「國家領導人無法選擇他領導的時代」，全球安全環境正在改變，日本在去年通過新版「國家安全保障戰略」等安保三文件，主要是遏制中國和北韓，阻止其領導人不要像俄國總統普廷一樣，對烏克蘭發動侵略，「這是我們必須做的重大決定，我們必須要問，是否能夠捍衛日本民眾的性命、生計和工業，以及這個國家」。他警告，「今日的烏克蘭，可能是明天的亞洲」，而談到對中國武力侵犯台灣的憂慮，岸田也強調「絕不容許片面以武力改變現狀」。

    英相投書日媒 堅定兩國抗中俄

    英國首相蘇納克十一日與岸田正式簽署軍隊「相互准入協定」，以對抗來自中俄與日俱增的威脅。蘇納克十二日投書「日經亞洲」指出，英日關係比以往任何時候都更加密切，去年兩國並肩支持烏克蘭反抗俄羅斯非法和野蠻的侵略，今年的共同決心只會增強。在中國傾全力爭奪全球影響力之際，英日將致力維護印太地區的安全與穩定，共同維護烏克蘭的自由及全球的能源、糧食、法治與經濟安全。

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