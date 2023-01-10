中國核酸檢測業大裁員 數萬人圍廠區與警衝突

中國生產快篩試劑、核酸檢測儀器的重慶市中元匯吉藥廠，近日無預警裁員，2萬多名員工7日起包圍廠區抗議，與警方爆發激烈衝突。（路透）

2023/01/10 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國鬆綁武漢肺炎防疫措施後，官方政策從常態化核酸檢測轉為「非必要」不做檢測，多數核酸檢測站被裁撤或停用，核酸檢測相關產業因而從「盛世」瞬間墜入「末世」，重慶和浙江省的相關企業因生意慘淡而大規模裁員，數以萬計的失業員工七日起包圍廠區抗議，並與警方嚴重衝突。

據香港星島日報、自由亞洲電台（RFA）、美國之音（VOA）和中國民間權益組織「民生觀察」等報導，生產快篩試劑、核酸檢測儀器的重慶市中元匯吉藥廠近日無預警裁員上千人，另有說法指上萬人，引發兩萬多名員工包圍廠區抗議。警方調派大批鎮暴部隊到場，抗議者向警方丟擲物品，並大喊「還錢」。據稱廠內生產機器和產品已被憤怒的員工砸毀。

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此外，據稱浙江省省會杭州市快篩試劑生產企業杭州艾科和新躍生物等，也在五、六日爆發員工討薪維權行動，並有勞工遭逮捕。據指出，由於前一陣子各地急需快篩、缺工人，工廠（或仲介）釋出高薪聘工訊息，結果近日快篩訂單急遽減少，工廠接不到訂單，只能減薪或減少勞工的工作時數，拿不到薪資的員工因而集體抗爭，甚至集體跳樓。

RFA表示，由於官方封鎖資訊，即使是在地人士也難以知悉詳情，但醫藥界人士說，類似情況在全國各地已是常態；甚至連東部經濟發達的南京等地區，也虧欠試劑提供和檢測方大筆款項。這是又一個習近平式爛尾抗疫的餘波，這種爛尾的廣度和深度目前還無法窺知全貌。

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