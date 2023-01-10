太空軍事部署 英本土首度發射衛星

一架改良型波音747客機「宇宙少女」預定台灣時間10日清晨從英國升空，機翼下掛載的「發射者1號」火箭，將在1萬多公尺的高空發射衛星。（路透）

2023/01/10 05:30

以空射火箭將衛星送入軌道

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍軌道控股公司（Virgin Orbit Holdings），九日晚間（台灣時間十日清晨）展開美國本土以外的首次國際發射任務，在英國以空射火箭將衛星送入地球軌道。由於其發射方式具備高度彈性，能讓軍方戰時迅速增加在太空的監視之眼，未來可能成為西方國家進行太空軍事資產部署的新選項，軍事意義重大。

任務名Start Me Up 源自滾石歌曲

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一架以波音七四七—四○○型客機改裝的載台「宇宙少女」（Cosmic Girl），將從英格蘭紐基（Newquay）的康瓦爾太空港（Spaceport Cornwall）起飛，機翼下的「發射者一號」（LauncherOne）火箭將在約一萬○六○○公尺高空，將威爾斯太空科技新創企業「Space Forge」的九顆衛星送上軌道。

英國「衛報」指出，這項任務名為「Start Me Up」，源自英國「滾石樂團」同名歌曲，預計將創下多個「首次」紀錄。除了是維珍軌道首個國際任務，也是英國本土首次進行軌道發射，且是第一次從歐洲發射衛星。此外，「路透」指出，由於空射火箭可在短時間內將小型衛星送進近地軌道，迅速部署進行軍事通訊、定位等任務的太空資產，具有民用與軍事的雙重發展潛力。

英國曾在六○年代末期到七○年代初期短暫涉足太空發射活動，但無疾而終。目前這種移動式空射火箭系統，重點是來自「Space Forge」等公司的商業酬載，但許多人也認為，這次發射是基於戰術軍事目的，能更快發射有限衛星容量的藍圖。

烏俄戰爭爆發後，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX），即利用衛星組成的「星鏈」（Starlink）系統，向烏國提供網路通訊服務，因此維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）八日在任務記者會上以烏克蘭為例指出，烏國「在很多方面喚醒世界，歐洲與美國有進行合作的希望」。

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