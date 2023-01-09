防機密外洩 美禁雙重國籍駕駛F-35

美國要求以色列禁止雙重國籍者駕駛F-35戰機，以防機密外洩。（法新社檔案照）

2023/01/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列「耶路撒冷郵報」引述匿名消息披露，美國國防部和情報機構因憂心第五代戰鬥機F-35閃電Ⅱ（Lightning II）安全數據和技術外洩，要求以色列空軍（IAF）禁止持有外國護照的雙重國籍飛行員駕駛該款戰機。這種舉動在在凸顯，美方愈發捍衛資訊安全及自身國安利益。

據報導，美方要求IAF停止指派持外國護照者駕駛F-35I，是基於維護自身及盟國利益，而IAF已表示同意。以色列已經向美國洛克希德馬丁公司購買五十架「威武式」（ADIR，希伯來文意指「全能者」）F-35I，為以色列的專屬型號，機體原型則是F-35A，每架造價在八千五百萬美元至一億美元之間，未來可能還會加購廿五架，預計十年內會組成三個F-35I作戰中隊。

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「歐亞時報」（Eurasian Times）八日進一步報導，美方要求IAF禁止雙重國籍者駕駛F-35戰機，一來與中國去年被踢爆延攬西方國家退役戰機飛行員訓練人民解放軍有關，二來是該款戰機本身具有高度敏感機密，是一旦美國未來被捲入軍事衝突時，最可能被賦予作戰任務的戰機，而以色列又是美國最親密的盟友之一，也是最早透過美國政府「海外軍售」（FMS）管道選擇購入F-35的國家。

中國利誘西方退役飛官協助訓練

加拿大、英國、澳洲媒體去年紛紛披露，中國以高薪利誘英國、法國等西方國家退役軍機飛行員，協助中國訓練軍事飛行員。美國陸戰隊退役飛行員暨飛行教官杜甘（Daniel Edmund Duggan）去年十月在澳洲被捕，他因訓練中國軍機飛行員如何降落航空母艦而面臨多項指控，將引渡到美國受審。

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