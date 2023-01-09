美衛星照揭露 中國殯葬場壅塞慘況

中國殯儀館附近車輛大排長龍。（取自網路）

2023/01/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國八日調降武漢肺炎防疫級別，不再隔離感染者，不再進行全員篩檢，也取消入境篩檢，正式結束過去三年的嚴苛防疫政策。然而，「美國之音」（VOA）透過衛星照片及Google圖片數據，再次指出中國各地自去年十二月終止「清零」政策以來的種種亂象，尤其是殯葬場所周邊的壅塞情況，以及死者及其家屬遭受的非人道待遇。

殯儀館車輛大排長龍

據報導，美國星球實驗室公司（Planet Labs）拍攝的衛星影像顯示，去年十二月底，不僅北京、上海、廣州等大城市，就連二、三甚至四線城市都出現殯儀館附近車輛大排長龍的現象。「Google Earth」的圖片數據也顯示，廣東省廣州市番禹區殯儀館和遼寧省瀋陽市殯儀館過去五到十年來從未如上個月般擁擠。

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染疫死因「不能寫新冠」

中國搜尋引擎「百度」則顯示，中國網友對於「陽性」的搜索量在去年十二月中達到高峰，「殯儀館」、「火葬場」的搜索量則在一、兩週後達高峰。

江蘇泰興居民陳軍透露，他的舅舅在去年十二月底確診時已是重症，三天後離世，但遺體要等四天才能火化，當時所有遺體都只是往擔架一擺就抬進去。更荒謬的是，醫生聲稱死因「不能寫新冠」，否則他們可能被革職。陳軍直言，中國政府新標準下的死亡證明，無疑是「掩蓋真相」，「我們就這樣『被』死得不明不白。」

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）主任莫瑞則建議，鑑於中國訊息不透明，有必要將監測火葬場做為獨立追蹤中國染疫死亡的方法。

美國智庫「蘭德公司」中國政策研究主任黃志環推估，四月前中國整體死亡人數可能高於一六○萬。以香港去年春天的死亡率推估，北京每月將新增一‧七萬人死亡。

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